Ghislaine Maxwell – FBI nimmt Epstein-Vertraute fest Ihrem früheren Partner wurde vorgeworfen, Dutzende Minderjährige missbraucht zu haben. Ghislaine Maxwell wird bezichtigt, als Mädchen-Schieberin gewirkt zu haben. UPDATE FOLGT

War jahrzehntelang eng mit Jeffrey Epstein verbunden: Ghislaine Maxwell. Foto: imago stock

Britischen Medienberichten zufolge wurde Ghislaine Maxwell – sie gilt als engste Vertraute des verstorbenen Jeffrey Epsteins – im US-Ostküstenstaat New Hampshire verhaftet; sie solle noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden, berichteten mehrere US-Sender. Die Britin soll massgeblich an den Sexualverbrechen von Epstein beteiligt gewesen sein.

Eine FBI-Sprecherin habe die Festnahme bestätigt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der«New York Times» zufolge sollen die Vorwürfe gegen die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell mit den Vorwürfen gegen Epstein zusammenhängen.

Laut den Vorwürfen mehrerer Opfer soll Maxwell nicht nur von den systematischen kriminellen Vorkommnissen gewusst haben, sondern direkt daran beteiligt gewesen sein. So habe sie die Mädchen angelockt und dann regelrecht angeleitet, wie sie Epstein am besten sexuell zu Diensten ­stünden.

Epstein nahm sich im August 2019 in einem New Yorker Gefängnis das Leben. Bei einer Verurteilung hätte ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 45 Jahren gedroht.

Folgt mehr in Kürze

( red )