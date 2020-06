Klar Fetz – Fazit vom Mädelsabend – warum Frau sein in der Politik nicht reicht Sollten Frauen zwangsläufig nur Frauen in politische Ämter wählen? Nicht automatisch, sagt BaZ-Kolumnistin Anita Fetz und streitet darüber mit ihrem Freundinnenrudel. Anita Fetz

An Mädelsabenden wie hier im gleichnamigen Film werden oft die ganz grossen Themen unserer Zeit diskutiert.

«Corona treibt die Frauen wieder zurück an den Herd», donnert unsere Freundin, Radikalfeministin, in die Runde. Hitzige Diskussionen folgen. Endlich wieder mal im Ausgang mit meinem Freundinnenrudel. Wir sind mitten in einer Diskussion über Gleichberechtigung, Wahlen und mehr Frauen in der Politik. In einem Punkt sind wir uns einig, ein Mythos, auf dem die Rollenteilung lange beruht hat, ist jetzt gründlich geschliffen worden: die Präsenzkultur im Erwerbsleben. Kein Chef kann jetzt noch behaupten, flexible Arbeit mal zu Hause und mal im Büro sei nicht möglich, sowohl für Frauen wie für Männer – ausser in bestimmten Branchen.