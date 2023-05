Forderung nach 32-Stunden-Woche – «Faule Jugend? Diesen Vorwurf hat schon Sokrates erhoben» Der Junge Rat setzt sich dafür ein, dass die Baslerinnen und Basler weniger arbeiten müssen. Drei Initianten sprechen über die Lebenseinstellung und die Arbeitsmoral der Generation Z. Leif Simonsen Oliver Sterchi

Ephraim Piatti, Una Schmid und Elias Egli (v.l.) wurden dafür kritisiert, dass sie sich als «politisch neutrale» Mitglieder des Jungen Rats respektive des Jugendparlaments für eine 32-Stunden-Woche einsetzen. Foto: Nicole Pont

Der Generation Z eilt bei den Alten nicht der beste Ruf voraus. Keine Manieren, die ganze Zeit am Handy, nichts anderes als die Work-Life-Balance im Kopf. Auch Arbeitgeber verschaffen ihrem Ärger über die Haltung der Berufseinsteiger Luft. Passend, so war in den Kommentarspalten zu lesen, dass sich der Basler Junge Rat jetzt auch politisch dafür einsetzt, dass man nur noch 32 Stunden pro Woche arbeiten muss. Eine entsprechende Initiative wurde nicht nur wegen des Inhalts kritisiert. Sie stiess einigen Politikern sauer auf, weil der Junge Rat politisch neutral zu sein habe.