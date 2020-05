Der Club der Gentlemen – Fast wie im Hotel Waldorf-Astoria Um sich ein bisschen Luxus in die gute Stube zu holen, hat der Herr ein Rechaud im Haushalt. Dominik Heitz

Antikes Rechaud mit zwei Teelichtern: Ideal für das Warmhalten von Speisen.

Wir alle kennen den Begriff Rechaud, schliesslich verbinden wir ihn in erster Linie mit dem Schweizer Nationalgericht, dem Fondue. Dort heizt der Wärmespender dem Caquelon ein, damit der flüssige Käse darin nicht kalt wird. Doch Rechauds kommen nicht nur als Tischkocher zum Einsatz: als sogenannte Stövchen mit einem Teelicht drin für das Warmhalten von Tee in der Kanne – oder zum Wärmen für Speisen.

Frühe Arten von Rechauds gab es bereits in der Antike in Form von Feuerschalen, die mit Asche oder Kohlen beheizt wurden. Um 1800 herum entstand dann die klassische Form eines Metallstövchens, das mit Spiritus oder Petroleum erwärmt wurde. In Amerika erlangten Rechauds als Tischkocher Ende des 19. Jahrhunderts Popularität: Das New Yorker Luxushotel Waldorf-Astoria bereitete damit am Tisch Gerichte für prominente Persönlichkeiten zu und führte so den Tischkocher in die gehobene Gastronomie ein.

Um sich ein bisschen Luxus in die gute Stube zu holen, hat denn auch der Gentleman ein Rechaud im Haushalt – meistens zwei – und zum Wärmen: eines für den Tee, das zweite für Speisen, wenn er Gäste empfängt. Es muss ja schliesslich nicht immer ein Tellerservice sein. Manchmal ist es auch ganz schön, wie zu Grossmutters Zeiten das Essen auf einer oder mehreren grossen Platten anzurichten, sie am Tisch herumzureichen und anschliessend auf ein Rechaud zu stellen, bevor die Platten für einen Nachschlag wieder die Runde machen. Denn welcher Gast geniesst es nicht, einmal einen gedünsteten Hecht, einen Rehrücken oder einen Riz Colonial, attraktiv auf einer Platte angerichtet, serviert zu bekommen?