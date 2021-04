Neue Modekonzerne ohne Filialen – Fast, Faster, Super Fast Fashion Konzerne wie Zara und H&M haben ein Wettrennen gestartet, in dem sie selbst nicht mehr mithalten können. Dabei bleiben nicht nur die Näherinnen auf der Strecke. Karin Janker

Das spanische Modelabel Zara hatte die Fast Fashion einst erfunden – und wird nun selbst zu deren Opfer. Foto: Paul Hanna (Reuters)

Wenn es wie im Fast-Fashion-Sektor vor allem um Geschwindigkeit geht, gewinnen den Wettlauf naturgemäss diejenigen, die am schnellsten sind. Das spanische Modelabel Zara, Flaggschiff des Inditex-Konzerns, hat die Regeln der Fast Fashion zwar erfunden und über Jahrzehnte geprägt. Doch inzwischen wurden die Spanier überholt von Konzernen, die noch schneller und noch billiger produzieren. Das Tempo von Firmen wie Asos, Misguided oder Boohoo hat ihnen den Ruf «Super Fast Fashion» oder «Ultra Fast Fashion» eingebracht.

Ihnen fehlt, worauf Zara oder H&M nach wie vor Wert legen: Filialen mit Schaufensterflächen in Innenstadtlage. Asos-Chef Nick Beighton ist stolz darauf, die grösste Modemarke ohne eigene Läden zu sein. Das Geschäft der Ultra Fast Fashion läuft komplett online ab – ein Grund für den Vorsprung in Sachen Geschwindigkeit: Die Firmen können dort bereits Kleider anbieten, die noch gar nicht produziert sind und nur als Prototypen vorliegen. Damit können sie noch feiner auf die Mikrobewegungen auf dem Markt reagieren und das entsprechende Modell etwa nur in jener Farbkombination herstellen lassen, die bei den Kunden besonders gut ankommt. Ladenhüter gibt es bei diesen Labels quasi nicht, denn es wird kaum vorproduziert.