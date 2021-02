Grosse Gesundheitsrisiken – Fast alle untersuchten Cannabis-Proben verunreinigt Im Rahmen des stationären Basler Drug Checking fanden das Basler Gesundheitsdepartement in vielen Proben Verunreinigungen, Überdosierungen und Falschdeklarationen.

In vielen Cannabis-Proben hat das stationäre Drug Checking in Basel gefährliche synthetische Cannabinoide entdeckt. Foto: Alessandro Della Bella

In Basel läuft seit 2019 ein Pilotprojekt, in dem die Qualität der sich im Umlauf befindlichen Drogen untersucht wurde. Im sogenannten Drug Checking können Konsumenten anonym die Substanzen zur Analyse abgeben. Nun zeigt sich: In vielen untersuchten Proben konnten Verunreinigungen, Überdosierungen und Falschdeklarationen festgestellt werden.

Dies war besonders bei den untersuchten Cannabisprodukten der Fall, wie das Gesundheitsdepartement am Donnerstag mitteilte. Bei 26 von 29 untersuchten Proben im Jahr 2020 seien synthetische Cannabinoide festgestellt worden, die mit grossen Gesundheitsrisiken und ungewollten Wirkungen verbunden seien.

Insgesamt seien zwischen Juli 2019 und Ende des vergangenen Jahres von 279 Besucherinnen und Besuchern 329 Proben zur Analyse abgegeben worden. Am häufigsten habe es sich um Kokainproben (88) gehandelt, gefolgt von MDMA-Tabletten und -Kristallen (54), LSD (44), Amphetamin (41) und Cannabisprodukten (29). Jede sechste Probe habe eine Warnung zur Folge gehabt, die auch im Internet veröffentlicht worden seien.

Die Proben seien von Konsumentinnen und Konsumenten im Alter von 18 bis 69 Jahren abgegeben worden. Bei 224 von insgesamt 279 Besuchenden habe es sich um Männer gehandelt.

Das Gesundheitsdepartement bewertet in seiner Zwischenbilanz den Pilotversuch des stationären Drug Checkings als Erfolg. Das Angebot des Instituts für Rechtsmedizin des Gesundheitsdepartements und der Stiftung Suchthilfe der Region Basel habe wesentlich zu einer Minimierung der Gesundheitsrisiken beigetragen. Dieser Eindruck werde auch durch eine am Dienstag publizierte Studie des Bundesamts für Gesundheit gestützt.

SDA/amu