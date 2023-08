Prächtiges Basler Rheinschwimmen – Fast 5000 Menschen schwimmen bei Traumwetter den Rhein hinunter Das 43. Basler Rheinschwimmen war ein voller Erfolg – und so manch einer wird in den kommenden Tagen weitere Abkühlung im Stadtfluss suchen. Dominic Willimann

1 / 8 Das ist das offizielle Basler Rheinschwimmen: Mit Wickelfischen und Ballons den «Bach» hinunter. Foto: Nicole Pont

Wie hat die Seele derjenigen leiden müssen, die das offizielle Basler Rheinschwimmen in den letzten Jahren fix in ihrem Kalender eingetragen hatten. 2019 musste der Anlass abgesagt werden – selbst beim Verschiebungstermin war der Wasserstand noch zu hoch und die Temperaturen waren zu tief. 2020 und 2021 machte die Pandemie eine Durchführung unmöglich, ehe im letzten Jahr endlich wieder 4500 wasserbegeisterte Menschen am 42. Basler Rheinschwimmen in den «Bach» stiegen.

Und nun dieser 15. August: Was für ein prächtiger Sommer-, ja Hitzetag. Entsprechend viel Betrieb herrscht nach Feierabend auch am Kleinbasler Rheinufer, ehe um 18 Uhr beim Schaffhauserrheinweg die Ersten ins Wasser steigen. Dessen Temperatur? Erfrischende 22 Grad, während in der Sonne das Thermometer auf rund 30 Grad klettert. Die Rheinschwimmerinnen und -schwimmer sind sich einig: Besser könnten die Bedingungen nicht sein als bei dieser 43. Ausgabe.

Die einen schwimmen, die anderen geniessen den Sommerabend am Ufer. Foto: Nicole Pont

So meldet OK-Präsident Christian Senn von der SLRG-Sektion Basel nach dem Rheinschwimmen: «Über 4800 Menschen stiegen in den Rhein, es war einfach super.» Bessere Bedingungen, das findet auch Senn, könne es für diese Veranstaltung kaum geben. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, als von Juni an im Rhein habe geschwommen werden können und eine gewisse Sättigung bemerkbar gewesen sei, sei nun der Spass am «Schwumm» bei vielen spürbar gewesen – nach einem doch eher kühlen Start in den August.

Auch – und das ist das Wichtigste – ist es zu keinen Zwischenfällen gekommen. Bis auf die üblichen Blessuren wie Schnitte von Scherben in den Füssen und auf einige wenige Krämpfe. Aber am positivsten stimmt Christian Senn die Wettervorhersage für die nächsten Tage: Es wird heiss, sehr heiss. Die nächsten Abstecher in den Rhein sind vorprogrammiert.

