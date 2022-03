Basler Fasnacht im Newsticker – Dieses Video soll Fasnachts-Neulinge begeistern | Am Sonntag findet Fasnachtsgottesdienst statt

Am Sonntag findet Fasnachtsgottesdienst statt

Dieses Jahr – und gerade in diesem Jahr – soll es wieder einen Fasnachtsgottesdienst geben, meldet das Basler Organisationskomitee. Und zwar am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr in der Offenen Kirche Elisabethen, der Eintritt ist frei.



Foto: Pino Covino

Die Basler würden nach Corona und während des Kriegs wohl die aussergewöhnlichste Fasnacht seit 75 Jahren feiern, schreibt Komitee-Mitglied Michèle Zeggari. Und so solle auch der Gottesdienst am Sonntag ein besonderer werden. Die diesjährige Fasnacht zeige auf, in welcher Welt wir leben: eine, in der grosse Freude neben grossem Elend besteht. Diesen schwierigen Spagat wolle man am Sonntag in der Elisabethenkirche wagen.