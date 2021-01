Basteln für die Fasnacht – Fasnachtsfiguren aus Nespresso-Kapseln Die Exil-Baslerin Edith Gisin macht selbst keine Fasnacht mehr. In ihrem Atelier in Möhlin ist sie aber von selber hergestellten alte Dantene, Harlekins und Pierrots umgeben. Andrea Schuhmacher

Edith Gisin bastelt ihre Fasnachtsfiguren selber – aus Nespresso-Kapseln. Foto: Dominik Plüss

«Ich muss dann schon ein paar Tränen verdrücken, wenn im Fernsehen die Fasnacht läuft», sagt Edith Gisin und seufzt. Die 77-Jährige ist heute im Fricktal sesshaft und ist seit 2004 nicht mehr als aktive Fasnächtlerin unterwegs. Doch der Gang durch Edith Gisins Haus in Möhlin zeigt: Hier wohnt eine Baslerin. Da steht eine Trommel, dort hängt ein Bild der Rheinstadt, und im Atelier stehen sie, der Grund für unseren Besuch: Fasnachtsfiguren. Dutzende und aus Nespresso-Kapseln gebastelt.

Einen ganzen Fasnachtszug hat die Künstlerin zusammengestellt. Tambourmajor, Pfeifer, Drummler und Vorträbler marschieren im Alukleid über den Tisch, und in den Regalen stehen sie neben selbst gebastelten Nespresso-Karten und Nespresso-Engeln. Letztere inspirierten Gisin denn auch zu den alte Dantene, Harlekins und Pierrots. «Ich bastelte an einer Engelsfigur, da fiel mir bei der Form plötzlich auf: Hey, solch einen Hut trug ich doch auch einmal an der Fasnacht», sagt Gisin. Und schon war die Idee geboren.