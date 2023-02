Pratteln mit Nachhall und Christbäumen – Fasnacht mit Schwung In Pratteln hallt das Schwingfest mächtig nach. Doch nicht nur dieses beliebte Sujet prägt den Umzug am Sonntag – eine bunte Mischung sorgt für gute Stimmung. Stephanie Weiss

«Zusammen mit Schwung»: Das Schwingfest war ein beliebtes Sujet in Pratteln – und nicht nur wie im Bild bei den Güllärugger Pratteln. Foto: Lucia Hunziker

Punkt 14 Uhr ertönt ein mächtiger Böllerschuss in Pratteln. Die Vorfreude auf eine normale Fasnacht ist in die erwartungsvollen Gesichter der zahlreichen Fasnachtsbegeisterten geschrieben. Danach ziehen 48 Gruppierungen an diesem kalten Sonntagnachmittag durch die Strassen Prattelns. Neben den vielen bunten Räppli fallen auch einige Schneeflocken zu Boden.

«Den Winter brauche ich jetzt nicht mehr», stellt eine junge Zuschauerin fest und reibt sich die von der Bise eiskalten Hände. Bleibt zu hoffen, dass das Verbrennen des Schneemanns diesen Wunsch erfüllen kann. Speziell in diesem Jahr ist, dass dieser am Umzug teilnimmt. Diese 100-jährige Tradition wurde heuer wieder aufgenommen. «Der Schneemann darf am Umzug mitlaufen, damit ihn die Leute sehen können. Nach dem Fackelumzug trifft man ihn dann wieder, bevor er verbrannt wird», erklärt Patrick von den Sumpfbrieder.

«S ESAF in Noot, d Zahle si root» ist bei den ganz in Rot gekleideten Buure Lümmel zu lesen. Foto: Lucia Hunziker

Dass 2023 wieder eine normale Fasnacht stattfinden kann, freut Peter Lüdin, den Obmann des Fasnachtskomitees Pratteln. «Zusammen mit Schwung» lautet das diesjährige Motto doppeldeutig. Entsprechend oft ist das Schwingfest als Sujet am Fasnachtsumzug anzutreffen. Vom Wagen der Pratteler Schoreniggeli sind gar Jodelklänge zu hören. «S ESAF in Noot, d Zahle si root» ist bei den ganz in Rot gekleideten Buure Lümmel zu lesen. Auf goldigem Hintergrund ist ein Spendentopf in Form eines WC abgebildet. Und die Güllärugger Pratteln fahren mit einem Schwingerstübli durchs Dorf.

LGBTQ und ein Wermutstropfen

Das Interesse sei enorm, stellt Obmann Lüdin zufrieden fest. «Wir haben fast den Höchststand an Gruppen erreicht, den wir noch zulassen können, bevor es auf der Route zu eng wird. Jetzt geht es vorwärts, und die Fasnacht bekommt wieder den Stellenwert, der ihr gebührt.»

Hier und da weht eine Regenbogenfahne im kalten Wind. Und ein weiteres beliebtes Thema am Pratteler Umzug ist LGBTQ. «Maa-Frau nid öppis» kann man bei der Horngruppe Hagebächli lesen. Genderneutral sind auch die Aegelmatt Waggis unterwegs. «Vote for Es in den Bundesrat», steht bei den Wild Waggis auf dem Wagen, der in Form des Bundeshauses seine Runden dreht. Ueli Maurer und seine Aussage zu seiner Nachfolge hat Wellen bis nach Pratteln geworfen. Auch die Lauch-Waggis können sich nicht entscheiden: QueenLauch, KingLauch oder ***Lauch? Die Wagenformation Luszipfel zum Letschte nimmt den Bauwahn in Pratteln aufs Korn. «Bald gseht’s bi eus us wie z New York – das macht eus aber gar kei Sorg» steht da auf dem Wagen.

«Vote for Es in den Bundesrat» steht bei den Wild Waggis auf dem Wagen, der in Form des Bundeshauses seine Runden dreht. Foto: Lucia Hunziker

Einen Wermutstropfen gibt es an der Prattler Fasnacht: Das traditionelle Fasnachtsfeuer wurde kurzfristig wegen Immissionen verboten. Stattdessen fahren die alten Weihnachtsbäume, welche im Vorfeld im Dorf eingesammelt wurden, in einem Traktoranhänger mit. «Normalerweise nehmen wir nicht am Umzug teil und haben auch keine Nummer. Das ist ein Mahnumzug wegen des Verbots. Wir wollen zeigen, dass wir trotzdem da sind», sagt Alex von den Füürbiiger. Jugendliche halten sogar schon das Feuer zum Entzünden in den Händen. Dieses wird seiner Bestimmung für einmal nicht nachgehen können.



