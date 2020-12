Plakette in reduzierter Zahl – Fasnacht «ainewäg» – irgendwie Das Fasnachts-Comité hat am Mittwoch die Plakette für das Jahr 2021 vorgestellt. Sie zeigt eine WC-Papierrolle. Dominik Heitz

Die Plakette, gestaltet von Pascal Kottmann, zeigt drei WC-Papierblätter für drei Tage Fasnacht.

Noch bevor klar war, dass die Basler Fasnacht 2021 nicht stattfinden wird, hatte das Fasnachts-Comité beschlossen, allen Widrigkeiten zum Trotz eine Plakette herauszugeben. Am Mittwoch hat es diese nun vorgestellt: Sie zeigt eine WC-Papierrolle, quasi als Symbol des vom Corona-Virus geprägten Jahres 2020. Drei Blätter sind dabei ausgerollt – für jeden Fasnachtstag ein Blatt. Auf dem einen ist eine Piccolo spielende alte Tante zu sehen, auf dem zweiten ein Trompete blasender Clown mit Trommel und auf dem dritten ein Schnitzelbänkler mit Helgen und Zeedel – eine Hommage an das Schnitzelbank-Comité, das im 2021 sein 100-Jahr-Jubiläum begehen kann. Die Plakette steht unter dem Motto «ainewäg» und meint, man dürfe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Fasnächtler trotz allem an den drei Tagen in irgendeiner Form eine fröhliche Zeit haben werden.