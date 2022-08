Cassis am Esaf – Farbenfroher Festakt in Pratteln Am Sonntag ruhte der Sport am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest für eine Stunde – weil der Festakt mit Ansprachen und viel Bewegung und Musik auf dem Programm stand. Dominic Willimann

Eine Stunde lang wurde das Schwingen am Sonntagmorgen beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln unterbrochen. Dennoch blieb das Gros in der 50’900 Zuschauer fassenden Arena auf den Sitzen – für den offiziellen Esaf-Festakt.

Dieser bestach durch seine musikalische Qualität, sein farbenfrohes Daherkommen und durch das Einbinden des Publikums, das immer wieder für viel Stimmung sorgte. Einziger Kritikpunkt: Die Ansprachen von OK-Präsident Thomas Weber, Markus Lauener, Heinz Tännler und Bundespräsident Ignazio Cassis waren insgesamt zu lang (und teils auch zu langatmig).

Einig waren sich aber alle: Dieses Esaf ist mehr als ein Sportanlass, es ist ein völkerverbindendes Volksfest. Tännler, der OK-Präsident des Esaf Zug 2019, sagte etwa: «Das Verlangen nach schweizerischen Qualitäten ist zuletzt noch grösser geworden.» Danach übergab Tännler die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands an Weber.

Dieser erhielt danach reichlich Dank von Cassis für die gute Organisation dieses Grossanlasses. Und der Tessiner packte viel Witz in seine Worte: «Ich bin 171 Zentimeter gross, 75 Kilogramm schwer und Tessiner. Ich könnte hier höchstens als Arzt, Trompeter oder eben Festredner mitwirken.»

Worte, die dem 61-Jährigen viel Applaus einbrachten. Wie auch beim Schlussbouquet Francine Jordi: Die Sängerin intonierte die Hymne «Zäme ha – zäme stah». Ein Song, der die Gefühlswelt an diesem Wochenende in Pratteln nicht besser widerspiegeln könnte.

