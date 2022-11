1 / 1 Die stolzen Besitzer der Sieger der diesjährigen Hundeprüfung. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Beim Lesen der neusten Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft könnte leicht der Eindruck entstehen, die Polizei werbe für einen Fantasyroman. Da werden uns Wesen wie «Forrest von der Burg Schwarzsee», «Ico vom Tuniberg» oder «Ilcapo vom Wolfsblut» vorgestellt. Dem aufmerksamen Leser wird jedoch bald klar, dass es sich nicht um die neuste Kreation Tolkiens handelt. Vielmehr wird die Rangliste der diesjährigen Hundeprüfung vorgestellt.

Im Rahmen dieser Prüfung wird alljährlich die Einsatzfähigkeit der Diensthunde überprüft. Zu bewältigen sind Disziplinen wie Unterordnung, Wegrand und Schutzdienst. Insgesamt waren elf Hundeteams am Start.

Die Polizeihunde müssen sich in verschiedenen Disziplinen beweisen. Foto: Polizei Basel-Landschaft

In der Schlussrangliste belegte der Baselbieter Feldweibel Peter Aebi mit Alien the Shield, genannt «Ace», den glanzvollen ersten Rang vor Feldweibel Daniel Hagmann, der mit Defenderdogs «Nemo» 269 Punkte erzielte. Den dritten Rang geht an Korporal Stefan Boog von der Polizei Basel-Landschaft mit seinem Malinois Gio-Gordon vom Grafenfels, genannt «Gio».

Ein Blick auf die Schlussrangliste beweist die kreative Ader der Polizisten. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Wäre der Name ausschlaggebend, würden «Forrest von der Burg Schwarzsee», «Ares vom Haus Vax» oder «Ilcapo vom Wolfsblut» sicherlich auch aufs Podest gehören.

