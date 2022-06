Cartoonmuseum Basel – Fantastische Wesen und punkige Traumwanderungen Das Cartoonmuseum widmet der italienischen Comic-Künstlerin und Illustratorin Gabriella Giandelli die grosse Retrospektive «Kaleidoscope». Die visuelle und emotionale Fülle dieser programmatisch betitelten Werkschau ist geradezu erschlagend. Nick Joyce

«Ohne Titel» (2019). Foto: © Gabriella Giandelli, Internazionale

«Gabriella Giandelli ist eine Künstlerin, die sehr langsam arbeitet», verrät Anette Gehrig beim Rundgang durch «Kaleidoscope», die aktuelle Einzelausstellung im Cartoonmuseum Basel. «Das liegt an den Materialien, die sie am meisten bei ihrer Arbeit verwendet.»

Die schiere Menge an Exponaten, die Anette Gehrig an der St.-Alban-Vorstadt 28 zusammengetragen hat, steht im scheinbaren Widerspruch zur Aussage der engagierten Kuratorin und Museumsdirektorin. Für «Kaleidoscope» hat Anette Gehrig Elemente aus Giandellis vielen Graphic Novels, Kinderbüchern, Illustrationen für so renommierte Publikationen wie «The New Yorker» und «La Repubblica» sowie Designs für Weltmarken wie Alessi, Memphis und Swatch gesammelt.