Familienevent in Riehen – Neun Posten mit Rätseln und Infos zu Umwelt und Natur Am Sonntag findet in Riehen der zweite Familiennaturtag statt. Auf einem Rundkurs können Interessierte Rätsel lösen und mehr über die grüne Umgebung erfahren. Lea Darina Buser

Womöglich entdecken die Kinder am Familiennaturtag eine Bachstelze. Foto: PD

Ob Fledermäuse, Igel oder Pilze: Am Sonntag können Familien in Riehen allerlei über die Natur erfahren. Denn nach einer erfolgreichen Erstauflage im letzten Jahr – 200 Erwachsene und Kinder nahmen teil – führt die Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Riehen (GVVR) erneut den Familiennaturtag durch, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dieser soll mit einem kindergerecht verpackten Wettbewerb aufwarten: Auf einem Rundkurs im Landschaftspark Wiese können Interessierte jeden Alters an neun Posten Rätsel lösen und dabei Wissenswertes über Natur und Umwelt erfahren.

Jugend für Vogelwelt begeistern

Gestartet wird zwischen zehn und zwölf Uhr bei der Eisweiherhütte am Erlensträsschen. Auch das dortige Naturbiotop soll vorgestellt werden. Nach Abschluss des Parcours treffen sich die Teilnehmenden wieder am Startpunkt, um dort die Preise zu empfangen. Für Speis und Trank solle gesorgt sein, ausserdem könne man in gemütlicher Runde das neu erlernte Wissen mit Fachleuten weiter vertiefen, schreibt die GVVR.

Entdeckt habe dieses Format Vorstandsmitglied Lucretia Wyss und sich folglich überlegt, ein solches auch in Riehen einzuführen, sagt Manfred Schulz, ebenfalls Vorstandsmitglied des GVVR. «Ausserdem soll es einen Anreiz für die Jugend darstellen, sich für die Vogelwelt und die Aktivitäten der Gesellschaft zu interessieren – zumal wir unter Nachwuchsmangel leiden.»

