S’Läggerli 2023 – Eine grandiose Vorfasnacht – bis auf die vielen Zürich-Witze Es bezeichnet sich als kleinste Vorfasnachtsveranstaltung: s’Läggerli. Doch was Rolf Boss und Patrick Allmandinger auf die Bühne bringen, ist gross. Dominic Willimann

Die beste Nummer des Programms: Ein Bürger spricht bei Esther Keller vor – weil er vor seinem Haus keine Baustelle hat. Foto: Lucia Hunziker (Tamedia)

Der Name des Programms ist simpel: «E Hampfle Fasnacht». Doch es ist weit mehr als das. Denn Rolf Boss und Patrick «Almi» Allmandinger gehen in ihrem Läggerli neue Wege. Die vierte Austragung unterscheidet sich komplett von den drei vorigen. Da Priska Caccivio aus dem Ensemble ausgeschieden ist, entschied man sich zum radikalen Schnitt: Die Familie Keller, die in den vergangenen Jahren als roter Faden durch den Abend führte, wurde in Rente geschickt. Entstanden ist nun eben: «E Hampfle Fasnacht».