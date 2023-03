Reinach und Laufen – Falu spürt zwei Vermisste in einer Woche auf Am Donnerstagmorgen spürte der Personenspürhund einen verschwundenen Rentner auf. Schon letzten Samstag konnte Falu der Polizei auf der Suche nach einer vermissten Person helfen. Karoline Edrich

Falu von Haus Schladern hat mit seinem sensiblen Geruchssinn zwei vermisste Männer aufgespürt. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Am Donnerstagmorgen konnte der Personenspürhund Falu einen vermissten älteren Herrn in Reinach aufspüren. Die Meldung, dass der 84-jährige Altersheimbewohner abgängig sei, erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft kurz nach 4.30 Uhr. Nachdem die Polizei in der unmittelbaren Umgebung des Wohnorts nach dem vermissten Mann gesucht hatte, wurde ein Hundeführer mit seinem Personenspürhund aufgeboten, welcher in Reinach die Fährte des Vermissten aufnehmen konnte.

Der Vermisste wurde wohlbehalten aufgefunden und an seinen Wohnort zurückgebracht, wie es im Communiqué der Polizei Basel-Landschaft heisst. Er war mit seinem Rollstuhl in einem abfallenden Waldstück gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen.

Falu bei einer Trainingseinheit im Wald. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Mann konnte nicht aufstehen

Es ist das zweite Mal, dass Falu diese Woche eine vermisste Person erschnüffeln konnte: Am Samstag war die Polizei in der Gemeinde Laufen erfolglos auf der Suche nach einem seit mehreren Stunden verschollenen Rentner – bis der viereinhalb Jahre alte Rüde zum Einsatz kam. Wie die BaZ berichtete, hat der Spürhund die Fährte des Vermissten erfolgreich aufgenommen und fand ihn nach rund einer halben Stunde.

Laut Polizeiangaben ist der Schweizer ausserhalb von Laufen gestürzt und hat nicht mehr selbstständig aufstehen können. Die Polizei brachte den Rentner «in guter Verfassung» an seinen Wohnort zurück. Zur medizinischen Kontrolle sei ein Rettungswagen aufgeboten worden.

