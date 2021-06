Vorsicht vor Öko-Investments – Falsches Spiel mit dem guten Gewissen Grüne Anlagemöglichkeiten boomen. Doch wer auf eine hohe Rendite spekuliert, kann am Ende sein ganzes Geld verlieren. Cyrill Pinto

Teakbaumsetzlinge: Anbieter von Holzinvestitionen setzen auf das grüne Gewissen der Anleger. Doch in vielen Fällen droht der Verlust der Anlage. Foto: AFP

Die geschulten Verkäufer wissen genau, wie sie umweltbewusste Leute um den Finger wickeln können: Sie bieten langfristige Investments in Holzplantagen an, das sei sicher, verspreche garantierte Rendite und sei darüber hinaus erst noch ökologisch. Genau das, was viele Investoren in Zeiten von Minuszinsen und Klimawandel suchen. Doch nicht selten hat die Sache einen Haken. In der Schweiz häufen sich die Fälle, bei denen solche Anbieterfirmen nach ein paar Jahren in Konkurs gehen oder von Amtes wegen aufgelöst werden.

Darunter die Prime Forestry AG, die vor ein paar Jahren von der Finanzmarktaufsicht (Finma) geschlossen wurde. Geschäftsführer Peter M.* gründete in der Folge eine andere Unternehmung mit gleichem Konzept. Auch die Sharewood verspricht mit Investitionen in Tropenholzplantagen hohe Gewinne. Aufgebrachte Anleger wandten sich im Herbst 2019 an den «Kassensturz». Neun Jahre zuvor hatten sie insgesamt über 12 Millionen Franken investiert. Dann teilte der Geschäftsführer den Anlegern per Rundbrief mit, man habe keine Abnehmer für die Bäume gefunden. Das Investment war futsch. Auf Anfrage sagt Sharewood-Geschäftsführer M., man habe den entsprechenden Kunden inzwischen eine Kulanzlösung angeboten, um einen Verlust möglichst zu vermeiden. «Es liegen ganz klar keine betrügerischen Handlungen seitens Sharewood vor», sagt Geschäftsführer M.