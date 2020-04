Technische Panne – Falsches Abstimmungsresultat im Grossen Rat Bei einer Abstimmung zur Umsetzung der Wohnschutzinitiative kam es zu «Doppelstimmen» bei den Bürgerlichen. Dies ermöglichte Rot-Grün den Sieg. Ob dieser Gültigkeit behält, ist allerdings unklar. Sebastian Briellmann

Stimmungsbild aus dem Congress Center der Messe: Die Sitzung des Grossen Rats fand letzte Woche in ungewohntem Rahmen statt. Foto: Kostas Maros

Im Basler Grossen Rat, der wegen des Coronavirus im Congress Center der Messe tagte, ist es letzte Woche zu einem Zwischenfall gekommen. Als über die Umsetzung der Wohnschutzinitiative debattiert wurde, kam es zu Unstimmigkeiten, wie die BaZ von mehreren unabhängigen Quellen weiss. Bei einem Fall hatte das entscheidende Konsequenzen: In der Abstimmung zu Sanierungen (soll es bei Bewilligungspflicht auch Ausnahmen geben?) lautete das Ergebnis 48:48 – worauf Grossratspräsidentin Salome Hofer (SP) mit ihrem Nein per Stichentscheid den einzigen rot-grünen Sieg in diesem Dossier besiegelte.

Aufgrund einer technischen Panne kam es aber auf bürgerlicher Seite zu Doppelstimmen – bei falschem Drücken und anschliessendem Korrigieren wurden beide Stimmen gewertet. Das bedeutet, dass sich die Bürgerlichen auch in diesem Fall durchgesetzt hätten und der Stichentscheid gar nicht zustande gekommen wäre. Schon im Saal machte sich Unsicherheit breit, ob dieses Resultat so wirklich seine Richtigkeit habe. Auf Anfrage möchte das Ratsbüro keine Stellung nehmen, da «die Abklärungen noch laufen» – und verweist darauf, dass man zu einem späteren Zeitpunkt informieren wolle. Aktuell ist also unklar, wie die Abstimmung gewertet wird.