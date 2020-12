Trickbetrug in Basel – Falscher Arzt fordert 35’000 Franken, um Covid-Patientin zu retten Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Eine Frau in Köln wurde telefonisch benachrichtigt, dass ihre Tochter auf der Intensivstation in Basel liege. Man brauche Geld für die Behandlung.

Die Basler Polizei warnt vor einer neuen, im Zuge der Corona-Pandemie entwickelten Masche von Trickbetrügern. Eine unbekannte Täterschaft versuche derzeit Personen hohe Geldbeträge abzunehmen. «Unter dem Vorwand, dass eine Person schwer an Covid-19 erkrankt sei und sich auf der Intensivstation befinde, wird versucht, Angehörige dazu zu bringen, hohe Geldbeträge zu überweisen, damit lebensnotwendige Medikamente beschafft werden können», schreiben die Behörden in einer Mitteilung vom Freitag.

In einem konkreten Fall sei eine Frau in Köln durch einen Schweizerdeutsch sprechenden Mann angerufen worden. Dieser habe sich als Professor eines Spitals in Basel ausgegeben. «Er forderte die Frau auf, 35’000 Franken zu überweisen, damit das Leben ihrer Tochter, welche sich wegen eines schweren Coivd-19 Verlaufs auf der Intensivstation befinde, gerettet werden könne», führt die Polizei aus. Die Frau wurde angewiesen, die Nummer des Universitätsspitals in Basel zu wählen, sobald sie das Geld beschafft habe. Daraufhin schöpfte die Frau Verdacht und verständigte ihre Tochter in Basel, welche umgehend die Polizei informierte.

Gefälschte Nummer

Laut Polizei verwenden die Täter verwenden bei der Kontaktaufnahme gefälschte Rufnummern. «Auf dem Telefondisplay erscheint dann eine offizielle Amtsnummer, so zum Beispiel diejenige einer Polizeiwache, einer Behörde oder eines Spitals.» Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche, wie jene falscher Polizisten und Enkeltrickbetrüger, handle. Es dürfe auf keinen Fall Geld überwiesen ausgehändigt werden.

«Sollten Sie in ähnlicher Art und Weise kontaktiert werden, so verständigen Sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 117», mahnen die Behörden.

red/bor