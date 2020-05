Geldbeträge erbeutet – Falsche Polizisten übertölpeln Betagte Die Notrufzentrale der Basler Polizei hat in den letzten Tagen drei Dutzend Anrufe zu sogenannten Spoofing-Fällen erhalten. Zwei Hochbetagte sind Opfer von falschen Polizisten geworden. Daniel Wahl

Mit einem Flyer versucht die Basler Kantonspolizei die Bevölkerung aufzuklären. Foto: Polizei Basel

Aufgrund der vielen Meldungen, die die Kantonspolizei erhalten hat, warnt die Staatsanwaltschaft vor falschen Polizisten. In den letzten Tagen seien 36 Personen von einer «Kriminalpolizistin», einem «Polizeibeamten», einem «Kommissar» oder sogar von der «Staatsanwaltschaft» aufgefordert worden, ihnen aus Gründen

der Sicherheit Geld und Wertsachen auszuhändigen.

So wurde eine 90-jährige Rentnerin am 5. Mai Opfer dieser Betrugsmasche, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Ein Unbekannter erklärte der Betagten am Telefon, dass es zu Einbrüchen gekommen sei und ihr Geld deshalb weder auf der Bank noch zu Hause sicher sei. In der Folge bezog die Frau bei einer Poststelle 10’000 Franken und machte sich auf den Weg nach Hause. Unterwegs wurde sie von jenem falschen Polizisten angesprochen, mit dem sie telefoniert hatte. Die Frau händigte ihm das Geld aus. Der Täter entfernte sich

anschliessend mit dem Versprechen, das Geld später wieder zurückzubringen.

Am 6. Mai deponierte eine 96-jährige Frau ihren Schmuck im Briefkasten, weil ihr ein «Polizist» telefonisch mitgeteilt hatte, dass Einbrecher unterwegs seien. Aus Gründen der Sicherheit würden die «Beamten» die Wertsachen in Verwahrung nehmen und später wieder aushändigen.

Allgemeines Vorgehen der Täter

Die Täter geben sich generell als Polizist oder als Kriminalbeamtin aus. Die Hochdeutsch oder seit einiger Zeit auch Schweizerdeutsch sprechenden Anrufer nehmen über eine gefälschte Rufnummer Verbindung mit den potenziellen Opfern auf. Auf dem Telefondisplay erscheint eine offizielle Amtsnummer, so zum Beispiel diejenige einer Polizeiwache oder einer Behörde. Die Betrüger teilen jeweils mit, dass die auf Banken deponierten Vermögen nicht mehr sicher seien und man deshalb das Geld zu sich nach Hause nehmen solle. Am Wohnort kommen dann «zivile Polizeibeamte» vorbei, um das Geld oder die Wertgegenstände entgegenzunehmen.

Die Täter würden, so die Staatsanwaltschaft, ihre potenziellen Opfer auch wiederholt auffordern, das Geld aus Gründen der Sicherheit persönlich in eine andere Stadt oder ins Ausland zu bringen. Mit der «Drohung», es seien angeblich bewaffnete Einbrecher unterwegs, würden die Opfer ferner in Angst und Schrecken versetzt, argumentiert die Staatsanwaltschaft.

In ihren Empfehlungen weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass die Polizei nie verlangt, in der aktuellen Corona-Notlage Geld zu übergeben. Auch würde die Polizei allgemein nicht auffordern, Geld bei einer Bank oder einem Finanzinstitut abzuheben, um es in Sicherheit zu bringen. Wer nur die geringsten Zweifel habe, ob es sich bei einer Kontaktaufnahme um einen echten Polizisten gehandelt habe, soll «unverzüglich über den Notruf 117 mit der Polizei Kontakt» aufnehmen.