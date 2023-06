Laut VPOD würde die an Basler Schulen herrschende Kultur sexuelle Übergriffe dulden. Diese Behauptung stimmt nicht. Foto: Daniel Fuchs

In der BaZ vom 14. Juni erhebt die Gewerkschaft VPOD Vorwürfe gegen das Erziehungsdepartement: Lehrpersonen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, würden die Anlaufstellen für Unterstützung nicht kennen. Beratung sei schwer zu finden und unzureichend. Die Kultur an Basler Schulen würde heute sexuelle Übergriffe dulden. In einem Video schildert eine anonyme Lehrerin, sie sei innerhalb von sechs Jahren sechsmal Opfer von sexualisierter Gewalt durch andere Lehrpersonen geworden.