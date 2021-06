Panne bei Baselbieter Corona-Hotline – Falschaussagen sorgen für Chaos beim Impfzentrum Eine an Covid-19 erkrankte Frau muss ihren Impftermin verschieben und ruft deswegen die Telefon-Hotline an. Was ihr vom Kanton geraten wird, sorgt für Aufregung. Benjamin Wirth

Baselbieter Impfwillige suchen das Impfzentrum Mitte in Muttenz auf. Foto: Kostas Maros

Oft piepst es mehrmals, bevor eine monotone Stimme am anderen Ende der Leitung sagt: «Zurzeit sind alle unsere Mitarbeiter besetzt. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.» – Anrufe bei Telefon-Hotlines sind meistens zeitintensiv und nervenaufreibend. Gegenwärtig liegt besonderes Augenmerk auf den kantonalen Corona-Auskunftstellen, bei denen man unter anderem die Impftermine verschieben kann. Im Kanton Baselland sorgen dabei nicht nur die Wartezeiten für Missmut, sondern auch Ratschläge einiger Mitarbeiter.

Ein Vorfall liegt der «Basler Zeitung» vor, der für viel Verwirrung gesorgt hat. Die junge Frau M.* musste ihre Impfung verschieben, da sie sich kurz davor mit dem Coronavirus angesteckt hatte. In solchen Fällen empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG), den Termin einige Wochen nach hinten zu rücken, da man sowieso für sechs Monate immun sei. Die 21-jährige Baselbieterin folgte diesem Hinweis und meldete sich nach der Erkrankung bei der kantonalen Corona-Hotline. Was ihr eine Angestellte am Hörer erzählte, führte zu grosser Aufregung.