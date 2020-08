Sexualdelikt an betagter Frau – Fall Riehen: Wiederholungsgefahr Die Polizei vermeldet noch keine Festnahme im Fall des Sexualdelikts an einer betagten Frau in Riehen. Der Flüchtige könnte weitere solche Taten begehen. Stephan Hänggi

Ausgerechnet hier geschah eine solche Tat: In der Riehener Gotenstrasse wohnen auch zahlreiche ehemalige Polizeiangehörige. © nicole pont / Tamedia AG

Es klingt wie ein Albtraum: Am helllichten Tag dringt ein Mann in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und vergeht sich an einer Frau. Am Sonntagnachmittag, 2. August, überraschte die Tochter einer betagten Frau einen Eindringling im Schlafzimmer ihrer Mutter und wollte ihn zur Rede stellen. Der Täter, mutmasslich ein Schweizer, flüchtete. So geschehen an der Gotenstrasse in Riehen, einer Wohnstrasse mit älteren Mehrfamilienhäusern (die BaZ berichtete).