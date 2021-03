Weitere Ermittlungen – Fall «Märkli» bleibt an Kathrin Schweizer kleben Jetzt hat sich die Geschäftsprüfungskommission des Falls «Märkli» angenommen. Ebenso ist eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Regierungsrätin eingegangen wegen Verletzung der Unschuldsvermutung und Falschinformation. Daniel Wahl

Skepsis im Landrat: Der Fall «Märkli» ist für Regierungsrätin Kathrin Schweizer nicht ausgestanden. Foto: Dominik Plüss

Schon bald ein Jahr ist es her, dass die Polizei einen achtjährigen Buben verhört und Verbrecherfotos erstellt hat, weil er im Dorfladen von Diegten mit chinesischem Totengeld in der Hand an der Kasse fragte: «Kann man damit etwas kaufen?» Beim Geld handelte es sich um mit grossen, blauen chinesischen Schriftzeichen bedruckte Euroblüten, die von einer Wagenclique an der Sissacher Fasnacht 2020 verteilt und vom Kind aufgelesen worden waren. Das Vorgehen der Baselbieter Polizei gegen den strafunmündigen Buben sorgte weltweit für Aufsehen.

Nach mehreren Anläufen – mit Beauftragung eines Gutachters und diversen Erklärungsversuchen – wollte Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer Ruhe in die Sache bringen. Am Donnerstag nahm sie zum Thema im Landrat Stellung. Doch schon jetzt lässt sich sagen: Es wird ihr nicht gelingen, die Wogen zu glätten. Vorab in der SVP wird man den Verdacht nicht los, Schweizer habe mit einer selektiven Sachverhaltsdarstellung und Fragestellung den Gutachter Andreas Donatsch aus Zürich zu einer Weisswaschaktion herbeigezogen.