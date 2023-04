Medien zur Trump-Anklageschrift – «Fall ist noch schwächer als erwartet» – «Vollkommen unverständlich» – «Wie der gemarterte Christus» Die Medien kommentieren den Prozess gegen Ex-Präsident Donald Trump und die Auswirkungen auf die USA. Kritisiert wird vor allem Staatsanwalt Alvin Bragg.

Eben noch vor Gericht: Donald Trump lässt sich von seinen Anhängern feiern Foto: Keystone

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in einer Schweigegeldaffäre in 34 Punkten angeklagt worden. Die Anklageverlesung vor einem New Yorker Gericht war die erste Etappe eines langwierigen Strafverfahrens mit ungewissem Ausgang. Das für seine ikonischen Cover bekannte «Time»-Magazin titelte schlicht «beispiellos».

Viele der von den Medien zitierten Rechtsexperten sind allerdings skeptisch, ob die Anklageschrift genug stichhaltig ist. Dabei geht es vor allem um einen Punkt: Im New Yorker Recht gelten Buchhaltungsfälschungen als Vergehen. Verbrechen sind sie nur dann, wenn sie zur Vertuschung anderer Verbrechen dienen. Worin jenes zweite Verbrechen bestanden haben soll, hat Staatsanwalt Alvin Bragg allerdings nicht erklärt. Zum Ärger vieler Analysten.

Wall Street Journal: Der Fall sieht noch schwächer aus als erwartet

Die US-Wirtschaftszeitung schreibt in ihrem Kommentar, dass die Anklageschrift nur wenig Überraschendes biete. Erstaunen äussert der Autor darüber, dass der Fall «noch schwächer aussieht, als wir erwartet hatten». Das «Wall Street Journal» kritisiert vor allem Manhattans leitenden Oberstaatsanwalt Alvin Bragg. Dieser habe es verpasst, hinreichend zu erklären, worin denn nun Trumps zweites Verbrechen bestehe, auf dem seine Anklage aufbaue. «Seine unklare und ausweichende Antwort hilft der Sache nicht, und das Land sollte nicht monatelang warten müssen, um das herauszufinden.»

Es stelle sich auch die Frage, ob gegen eine andere Person als Donald Trump eine Anklage erhoben worden wäre. Die Antwort des «Wall Street Journal» lautet klar: Nein. Wie sich die Anklage auf Trumps Präsidentschaftskandidatur auswirken werde, sei schwierig vorherzusagen, schliesst die Zeitung. Die vielleicht wichtigere Frage sei aber: Wie wird sie die öffentliche Sicht auf die Justiz beeinflussen?

CNN online: Rechtfertigt die Anklage wirklich diesen politisch radioaktiven Schritt?

Auch «CNN online» äussert Zweifel, ob Braggs Anklageschrift solid genug ist. «Wenn es sogar für Anwälte schwierig ist, den Argumenten hinter Braggs Fall zu folgen, wird es für alle anderen noch schwieriger», schreibt Autor Stephen Collinson. Und: «Viele fragen sich, ob die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Vertuschung einer angeblichen Affäre aus Jahren vor der Wahl 2016 wirklich den politisch radioaktiven Schritt rechtfertigt, zum ersten Mal in der Geschichte Amerikas einen Ex-Präsidenten anzuklagen.»

Auch die vom TV-Sender befragten Experten haben da ihre Zweifel. Der frühere stellvertretende FBI-Direktor Andrew McCabe sagte, dass erfahrene Strafverfolgungsbeamten enttäuscht seien, dass die Anklageschrift von Bragg im wichtigsten Punkt nicht sonderlich genau sei. «Was ist die Rechtstheorie, die diesen sehr soliden Fall von Vergehen in Verbindung bringt … mit der Absicht, ein weiteres Verbrechen zu verbergen», fragt sich McCabe. Ähnlich äussert sich der frühere Staatsanwalt Elie Honig. «Die Anklage sagt nicht, was das zweite Verbrechen ist. Das ist für mich vollkommen unverständlich.» Dies könnte zu «rechtlichen Problemen» führen.

Kommentarschreiber Collinson sagt, es sei unmöglich, abzuschätzen, wie sich der Fall entwickeln werde. Je extremer Trump werde, desto beliebter sei er bei den Basiswählern. Aber Trumps TV-Auftritt zur Hauptsendezeit sei genau jene Art von Radikalismus gewesen, die zu den enttäuschenden Ergebnissen der Republikaner bei den Wahlen 2020 und den Zwischenwahlen 2022 beigetragen habe.

New York Times: Auch Trump-Kritiker zweifeln

Die «New York Times» spricht in ihrer Analyse von einer «überraschenden Anklage» und einem «riskanten Fall». Sie zitiert darin diverse Rechtsexperten und schreibt, dass auch Kritiker von Donald Trump Zweifel hätten, ob es Staatsanwalt Bragg gelinge, die Anklagen wegen Buchhaltungsbetrug zu Verbrechen zu erheben. Laut Barry Kamins, einem pensionierten Richter am Obersten Gerichtshof von New York, muss Bragg nun in einem nächsten Schritt seine Karten offenlegen.

Guardian: Sie verehren ihn wie den gemarterten Christus

Im «Guardian» bemüht Sidney Blumenthal, der ehemalige Berater von Bill und Hillary Clinton, in seiner Trump-Analyse viel Pathos. Die Anklage habe Donald Trump keinen Holzpflock ins Herz getrieben. «Als er das Strafgerichtsgebäude betritt, um für sein Fahndungsfoto zu posieren und seine Fingerabdrücke abzugeben, verehren ihn Evangelikale wie den ehebrecherischen König David oder den gemarterten Christus. Trump muss nicht die Hand heben, um den Republikanern des Repräsentantenhauses zu signalisieren, seinen Schrei ‹HEXENJAGD› zu wiederholen. Ihm gehört das Haus wie ein Hotel.»

Trump sei von seinen Gegnern mehrfach totgesagt worden, das letzte Mal nach den enttäuschenden republikanischen Zwischenwahl-Ergebnissen. Viel zu früh, aus Blumenthals Sicht. Trump habe Ron DeSantis, den mutmasslich von Medienmogul Rupert Murdoch und dem republikanischem Grossspender Robert Koch unterstützten Kandidaten bereits ins Wanken gebracht. «Jede Anklage und jeder Prozess, der über Monate und in das Wahljahr hinein von New York über Georgia bis Washington gestaffelt ist, wird ein Schock sein, der die Republikaner weiter zu Trump treibt.» Im bevorstehenden Drama im Gerichtssaal werde Trump gegen eine Schar von Staatsanwälten vorgehen, «aber seinen Vergeltungskampf um die Nominierung wird er gegen die Republikanische Partei führen.»

Spiegel: Das Trump-Drama wird irgendwann zu nervig

Auf «Spiegel Online» fasst Washington-Chefkorrespondent und Büroleiter Roland Nelles den Fall Trump zusammen. Der Ex-US-Präsident geniesse es, wieder im Mittelpunkt zu stehen, auch wenn er vor Gericht «bedröppelt» ausgesehen habe. Nelles schwört seine Leserschaft schon einmal auf die zu erwartende Trump-Soap ein. «So oder so ist klar: Wenn er nicht vorher eingestellt wird, dürfte sich der New Yorker Prozess gegen Trump Monate hinziehen. Alle Lieblinge aus früheren Episoden der Trump-Show sind dann sicherlich wieder mit dabei. Stormy Daniels, die Pornodarstellerin, könnte vor Gericht aussagen. Im TV wird Ivanka Trump, Trumps Tochter, mit tränenerstickter Stimme ihren Vater verteidigen. Gattin Melania, die mutmasslich Betrogene, wird erst beleidigte Leberwurst spielen, um ihrem Mann am Ende dann doch im nächsten Präsidentschaftswahlkampf beizustehen.»

Im Gegensatz zu anderen Medien glaubt der «Spiegel», dass eine Mehrheit der Amerikaner des Trump-Dramas irgendwann überdrüssig wird: «Die Rückkehr mit endlosen Liveübertragungen aus New York und Mar-a-Lago dürfte viele Amerikanerinnen und Amerikaner ein weiteres Mal daran erinnern, wie nervig es ist, wenn sich alles immer nur um die Skandale und Befindlichkeiten eines einzigen Mannes dreht. Ob das Trump bei der Wahl 2024 helfen wird? Ich habe meine Zweifel.»

nlu

