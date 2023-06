Menschenrechte sind höchstens ein Nebenschauplatz: Fifa-Chef Gianni Infantino mit Wladimir Putin 2018 während der Fussball-WM in Russland. Foto: Keystone

Die Schweiz spricht wieder über Konzernverantwortung. Zweieinhalb Jahre nachdem das Volk griffige Massnahmen wollte, um Konzerne zur Verantwortung zu ziehen, die Kantone diese jedoch ablehnten, soll diese in einzelnen Kantonen mit besonders hoher Konzerndichte wie Basel-Stadt und Genf wieder zur Abstimmung gelangen. Gleichzeitig erinnert eine breite NGO-Koalition den Bundesrat an sein Versprechen, punkto Konzernverantwortungsgesetz mit der EU gleichzuziehen. Um dieses Versprechen einzuhalten, muss die Schweiz vorwärtsmachen, denn die EU steht vor der Verabschiedung eines potenziell wirkungsvollen Gesetzes zur Einhaltung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht .

Die Debatte ist also wieder im Gang, und das ist gut so. Doch wer sich bisher weitestgehend vor der Diskussion drücken konnte, sind die Sportverbände. Das ist einigermassen erstaunlich, ist die Schweiz doch stolze Heimat von über 50 internationalen Sportverbänden, deren kommerzielle Aktivitäten und im Ausland erwirtschaftete Umsätze jenen von mittelgrossen Konzernen in nichts nachstehen. Die Fifa mit Sitz auf dem Zürichberg hat mit der jüngsten Ausgabe der Fussball-Weltmeisterschaft der Männer einen Rekordumsatz von 7,5 Milliarden eingefahren. Das in Lausanne beheimatete IOK spielt umsatzmässig in einer ähnlichen Liga.

Der Gewinn der Sportverbände nimmt von Turnier zu Turnier zu, deren Menschenrechtsbilanz verbessert sich jedoch nur zaghaft, wenn überhaupt . Die grossen Player unter ihnen sehen sich zwar an die UNO-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte gebunden, deren Umsetzung und Einhaltung überwacht jedoch ausser Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, Fanverbänden und Medienschaffenden niemand. Auf entsprechende parlamentarische Anfragen antwortet die Schweizer Regierung jeweils einsilbig: Es bestehe kein Handlungsbedarf, da die Schweiz sich schon jetzt dafür einsetze, «dass die Menschenrechte bei der Planung und Umsetzung von sportlichen Grossveranstaltungen eingehalten werden», zum Beispiel, indem die Schweiz «Initiator des Zentrums für Sport und Menschenrechte mit Sitz in Genf» sei.

68% der Befragten erachten die Menschenrechte als wichtigstes Kriterium bei der Vergabe von Sportevents. Amnesty-Umfrage

Dass dies in der Praxis nicht genügt, verschweigt die Regierung tunlichst. Ich brauche nicht im Detail auf die zahlreichen Menschenrechtsversäumnisse der WM in Katar oder der Olympischen Winterspiele in Peking einzugehen, um klarzumachen, dass die existierenden Massnahmen, Sportverbände für ihre Sorgfaltspflicht zur Verantwortung zu ziehen, nicht greifen.

Eine Mehrheit der Menschen in der Schweiz will, dass wirtschaftliche Akteurinnen und Akteure, die im Ausland tätig sind, sich zur Einhaltung von menschenrechtlichen Mindeststandards verpflichten müssen. Davon zeugt nicht nur die Annahme der Konzernverantwortungsinitiative durch das Volk, sondern auch eine Umfrage von Amnesty International, bei welcher 68% der Befragten die Menschenrechte als wichtigstes Kriterium bei der Vergabe von sportlichen Veranstaltungen erachteten.

Die Schlussfolgerung ist einfach: Unternehmen und Sportverbände sollen weiterhin Geld im Ausland verdienen dürfen, aber nicht auf Kosten von Menschenrechten und Umwelt. Und da dieses einfache Prinzip heute augenscheinlich nicht eingehalten wird, braucht es griffige Massnahmen. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre die Annahme zweier politischer Vorstösse, die diese Woche im Parlament zur Debatte stehen und darauf abzielen, dass Sportkonzerne ihrer Verantwortung nachkommen.

