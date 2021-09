Schwache Nerven in Kleinlützel – Fahrer verliert wegen Provokation Kontrolle über seinen Töff Am Freitagnachmittag verlor ein Töff-Fahrer in Kleinlützel nicht nur seine Fassung, sondern auch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Person im involvierten weissen Skoda fuhr einfach weiter. Mirjam Kohler

Hier endete die Fahrt für den Töff-Fahrer. Foto: Kapo SO

Kurz vor 14.30 Uhr ging am Freitag bei der solothurnischen Alarmzentrale eine Unfallmeldung von der Laufenstrasse in Kleinlützel ein. Ein Töff-Fahrer hatte sich beim Unfall verletzt. Gemäss Schilderung des Töff-Fahrers fuhr mit ihm ein weisser Skoda in Richtung Kleinlützel.

Die beiden Verkehrsteilnehmer provozierten sich dabei offensichtlich gegenseitig, weswegen der Töff-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Person, die im weissen Skoda unterwegs war, fuhr einfach weiter.

Der Töff-Fahrer musste durch die Sanität ins Spital gebracht, der Töff durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn standen ausserdem je eine Patrouille der Polizei Kanton Solothurn und Basel-Landschaft und mehrere Fahrzeuge des Grenzwachtkorps im Einsatz. Der weisse Skoda konnte aber nicht gefunden werden.

Die Behörden bitten die Bevölkerung um Hinweise zum Skoda und der Person, die ihn fuhr, sowie zum Unfallhergang.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin in Basel. @mirjamkohler

