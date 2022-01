Didier Cuche und Beat Feuz - «Fahre ich zu Hause ab, denke ich: Leck mich, muss das sein?»

Tragen Sie etwas vom detailversessenen Cuche in sich?

Feuz: Genau das habe ich nicht. Aber was uns verbindet: Wir sind Rennhunde, die schnell sein und die Gegner im Griff haben wollen.

Cuche: Ich hätte das früher gebraucht, was er so gut kann: loslassen, weniger aufs Detail schauen. Ich kam nicht mit der gleichen Basis in den Sport wie er, vom Gefühl her, von der Finesse. Ich musste extrem viel lernen und arbeiten. Im mittleren Teil meiner Karriere, als es auf und ab ging, hätte mir mehr Lockerheit gutgetan.