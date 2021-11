Wende im Fall Jonathan - Fahndungserfolg für die Behörden

Vermisster Jonathan aufgetaucht – Fahndungserfolg für die Behörden Nach knapp sechs Wochen ist der mit der Mutter abgetauchte Bub Jonathan aus Hofstetten in Deutschland aufgespürt worden. Im Raum Basel hat die Solothurner Staatsanwaltschaft eine Wohnung durchsucht. Daniel Wahl

Die Solothurner Staatsanwaltschaft im Raum Basel im Einsatz: Im Zuge der Ermittlungen im Vermisstenfall Jonathan ist das Haus der Mutter von Nathalie durchsucht worden. Standen die Mütter in Kontakt? Foto: Daniel Wahl

Die Kriminalpolizei Passau hat am Dienstagmorgen den vermissten fünfjährigen Jonathan aus Hofstetten in Deutschland im Raum Bayern aufgespürt. Vermisst wurde er seit knapp sechs Wochen, der Aufenthaltsort ist in Deutschland vermutet worden. Der Bub sei der Mutter zwecks Überstellung in die Schweiz weggenommen worden. Die Mutter sei wieder auf freiem Fuss, müsse aber der Polizei für weitere Einvernahmen zur Verfügung stehen. Dies berichten gut unterrichtete Quellen der BaZ.

Die Mutter des Kindes ist in den Herbstferien mit ihrem Sohn abgetaucht. Anfang November wandte sich der Vater in einem dramatischen Appell im Aargauer Regionalfernsehen M1 an die Öffentlichkeit. «Der Sohn ist der Sinn in meinem Leben. Er ist mein Herz, es gibt nichts, was wichtiger ist als er», sagte er am Fernsehen. Und man spekulierte über das Motiv der Mutter für ihr Abtauchen mit ihrem Kind. Grund für das Untertauchen könne die Tatsache sein, dass der Vater das alleinige Sorgerecht erhalten habe, hiess es bei Tele M1.