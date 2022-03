Wahlen im Kanton Bern – Färbt sich die Berner Regierung rot-grün? Ein Duell zwischen Mitte und SP dürfte am Sonntag über die Regierungsmehrheit im zweitgrössten Schweizer Kanton entscheiden. Christoph Hämmann

Wahldebatte im regionalen TV-Sender TeleBärn: Erich Fehr (SP; grösserer Monitor links) und Astrid Bärtschi (Die Mitte; Monitor rechts) kämpfen um den Einzug in die Berner Kantonsregierung. Foto: Raphael Moser

Am Sonntag wird im Kanton Bern gewählt, und alles blickt auf Astrid Bärtschi und Erich Fehr. Das Duell zwischen der 48-jährigen Mitte-Politikerin und dem fünf Jahre älteren SP-Mann dürfte darüber entscheiden, ob die bürgerliche Regierungsmehrheit Bestand hat oder ob es zu einer rot-grünen Wende kommt. Bärtschi und Fehr streben nach dem siebten Sitz, der mit dem Abgang von Finanzdirektorin Beatrice Simon (Die Mitte) frei wird. Bei den sechs Bisherigen (2 SVP, 1 FDP, 2 SP, 1 Grüne) wäre eine Abwahl eine Sensation.

Weiter nach der Werbung

Sollte die Regierungsmehrheit kippen, wäre es bereits das dritte Mal seit 1986, dass Rot-Grün die Oberhand gewinnt. In den beiden bisherigen Fällen profitierten sie allerdings von taktischen Fehlern der Bürgerlichen, die ihnen dieses Mal keine solchen Gefallen machten. Und obwohl sich rund um die linken Städte Bern und Biel auch die Agglomeration zunehmend grün und rot einfärbt: Der zweitgrösste Schweizer Kanton mit seinem weitläufigen Hinterland tickt weiterhin solid bürgerlich.

Weil die sieben Regierungssitze im Majorzverfahren ermittelt und zwischen den beiden grossen Blöcken aufgeteilt werden, dürften die Kandidaturen von GLP und EVP auch dieses Mal chancenlos bleiben. Die neu formierte Mitte-Partei war deshalb gut beraten, sich mit Bärtschi dem bürgerlichen Ticket anzuschliessen, das aufgrund der Stärkeverhältnisse als Favorit für den vierten Sitz gilt.

Ungleiche Profile

Dies zeigte sich auch in der Wahlumfrage der beiden lokalen Tamedia-Titel «Berner Zeitung» und «Der Bund», in der Bärtschi knapp vor Fehr lag. Mit Blick auf Profil und Bekanntheit der Personen erscheint diese Ausgangslage etwas paradox: Als langjähriger Bieler Stadtpräsident kann Erich Fehr Exekutiverfahrung vorweisen und ist zumindest dem polit-affinen Teil der Bevölkerung schon lange vertraut. Im Vergleich war Astrid Bärtschi bis zu ihrer Nomination als Regierungsratskandidatin weitgehend unbekannt und wirkt deutlich weniger profiliert: Lokalparlamentarierin in der Berner Vorortsgemeinde Ostermundigen, letzte Generalsekretärin der BDP Schweiz und heute Mitte-Kommunikationschefin.

Das weniger scharfe Profil muss für Bärtschi allerdings nicht zwingend ein Nachteil sein. Im Unterschied zu ihrem Konkurrenten Fehr lief sie in ihrer Laufbahn weniger Gefahr, anderen Angriffsfläche zu bieten. Helfen dürfte ihr auch, dass sie erst 2010 der BDP beitrat, also nach deren Abspaltung von der SVP. Die nachhaltige Hemmung vieler SVP-Wählerinnen und -Wähler, einstige Abtrünnige zu wählen, dürfte in Bärtschis Fall also weniger wirksam sein.

Handkehrum spielt im Duell zwischen Bärtschi und Fehr der Frauenbonus mutmasslich eine weniger starke Rolle, als wenn eine linke Frau gegen einen rechten Mann anträte. Dennoch ist es ein Aspekt dieser Wahlen, dass bei einem linken Sieg die Regierung künftig aus fünf Männern und zwei Frauen bestünde – während das Verhältnis bei einer Wahl Bärtschis weiterhin 4:3 wäre. Die rot-grüne Liste sei paritätisch, entgegnen Linke auf entsprechende Kritik; es sei nicht ihr Fehler, dass die Bürgerlichen mit nur einer Frau anträten.

Parlament: Tendenz zur Mitte

Und bei den Wahlen um die 160 Sitze im Berner Kantonsparlament? Laut Umfrage von «Berner Zeitung» und «Der Bund» ist nicht mit dramatischen Veränderungen zu rechnen. Ausserhalb des statistischen Fehlerbereichs lagen bloss drei Befunde: Die SVP verliert, Grünliberale und die Mitte gewinnen. Für Letztere sind die Wahlen im Kanton Bern, wo die CVP zuletzt noch 0,4 Prozent der Stimmen holte, ein wichtiger Test dafür, ob die Partei in einer alten BDP-Hochburg neuen Schwung findet.

Insbesondere ein Aufschwung der GLP entspräche dem Trend einer grünen Welle, der sich in den letzten Jahren schweizweit in verschiedenen Wahlen manifestierte. Fände auf der Linken eine gewisse Umschichtung von der SP zu den Grünen statt, entspräche dies ebenfalls einer landesweiten Tendenz.

Christoph Hämmann ist Redaktor im Ressort Bern. Er arbeitet seit 2010 bei Tamedia und befasst sich schwergewichtig mit Politik, insbesondere jener in der Stadt Bern. Mehr Infos @hae_mann

Fehler gefunden?Jetzt melden.