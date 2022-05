Wertvolles Grün in Basel – Beachtet die Regierung das Baumschutzgesetz zu wenig? «Restlos unverständlich» ist es für Politiker, dass in Basel immer wieder Bäume der Säge weichen müssen. Am Mittwoch diskutiert der Grosse Rat über das Reizthema. Martin Furrer

Am 2. August 2021 wurden in der Margarethenstrasse im Gundeli Kugelahorne der pittoresken Mittelallee gefällt. Foto: Nicole Pont

Nein, auch in Basel wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Und doch sorgen sie regelmässig für Aufsehen. Zum Beispiel, wenn sie von der Stadtgärtnerei – wie kürzlich an der Gellertstrasse geschehen – direkt vor einen Fussgängerstreifen gepflanzt werden. Dann irritieren sie.