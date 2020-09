Kühne Pläne für Metro – Fährt bald eine Magnetschwebebahn durch Basel? Plan Basel will der Region mit einer Vision neuen Schwung verleihen. Die Idee könnte das umstrittene «Herzstück» überflüssig machen – bei tieferen Kosten. Dina Sambar

Die Magnetbahn schwebt über die Schwarzwaldbrücke. Visualisierung: Plan Basel

Zu Stosszeiten fahren autonome Wagons im 80-Sekunden-Takt fast geräuschlos und ohne Behinderung durch den restlichen Verkehr durch und um Basel – an manchen Stellen ober-, an anderen unterirdisch. Auch der Flughafen, der Bahnhof SBB, der Badische Bahnhof und vor allem Entwicklungs- und Gewerbegebiete wie beispielsweise das Wolf- oder das Hafenareal sind mit der schnellen Magnetschwebebahn schnell erreichbar. Am Bahnhof SBB und weiteren neuen Umsteigestationen kann man direkt von der S-Bahn auf die neue Metro wechseln. Diese Stationen sind gleichzeitig Park and Rides mit insgesamt bis zu 15’000 Parkplätzen.