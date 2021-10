Kommentar zu Hass im Netz – Facebook boykottieren, nicht jammern! Die Debatte über den bösen Techgiganten ist scheinheilig. Die Mitglieder des sozialen Netzwerks empören sich zwar regelmässig, ziehen aber keine Konsequenzen. Mark Zuckerberg freuts. Meinung Bettina Weber

Hassliebe: Alle wollen bei Facebook dabei sein, um nichts zu verpassen. Auch wenn es dort übel zugeht. Foto: Getty Images

Sie wird gerade wieder lautstark geführt, die Debatte um Facebook, und erstaunlich daran ist nur, dass irgendwer erstaunt ist darüber, dass der Techgigant seine Zugriffszahlen optimieren will – mit einem auf Hass und Hetze programmierten Algorithmus, weil das halt am meisten geklickt wird. Facebook macht sich zunutze, wie der Mensch so tickt.

Denn auch wenn jetzt wieder die Empörung dominiert – am Ende machen ja fast alle mit in dem Verein. Denn alle wollen sie dabei sein. Selbst oder erst recht dann, wenn wieder einer durch den Dreck gezogen und eine niedergemacht wird, sich zwei in die Haare geraten.