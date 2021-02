Richtig laut ist Fabian Frei nach dem 2:2 gegen den FC Sion nicht. Wirklich sauer ist er auch nicht. Denn die Leistung, die seine Mannschaft gezeigt hat, war über weite Strecken besser als vieles, was man in den vorangegangenen Partien vom FC Basel gesehen hat. Aber richtig enttäuscht, das ist der 32-jährige Routinier spürbar. Und er findet nach den hergeschenkten Punkten klare Worte, um dieser Enttäuschung Ausdruck zu verleihen.

Das kann ich mir auch nicht wirklich erklären. Es ist jetzt nicht so, dass ich die gesamte zweite Halbzeit in die Tonne werfen möchte. Aber klar ist: Wir haben nach der Pause während 15 oder 20 Minuten geschlafen und da dann die Gegentore erhalten.

Keine Ahnung. Klar ist, dass der Gegner in der Pause drei Wechsel vornahm und auch taktisch umstellte. Irgendwie haben wir es zunächst überhaupt nicht verstanden, darauf zu reagieren. Wir sind in dieser Phase herumgelaufen wie die Hühner.

Die Folge davon: Man fing innerhalb von nur zwei Minuten zwei Gegentore ein.

Ja. Und das ist sehr ärgerlich. Aber ich habe das Gefühl, das ist in dieser Saison noch oft so. Einerseits haben wir in der zweiten Hälfte meist mehr Mühe als in der ersten. Andererseits müssen wir einen ziemlich grossen Aufwand für unsere Tore betreiben – und lassen dann relativ leicht Gegentreffer zu.