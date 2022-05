Die Statistiken des FC Basel – Fabian Frei mal anders: Er ist beim FCB der neue Bösewicht Heinz Lindner hat fast den besten Notenschnitt, Fernandes knapp den schlechtesten – und Cabral ist noch immer Top-Skorer: Die Zahlen einer durchzogenen Saison. Linus Schauffert Tilman Pauls

Ist als Innenverteidiger öfter in Zweikämpfe verwickelt, die für ihn mit Gelb enden: Fabian Frei (rechts) gegen FCZ-Stürmer Blaz Kramer. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Marathon-Männer

Marathon-Männer, das sind diejenigen Spieler, welche die meisten Minuten für Rotblau auf dem Rasen waren, in dieser Hinsicht ist das der Kern des Teams, der feste Rückhalt. Und da gibt es drei, die sich deutlich hervortun: Heinz Lindner (4530), Andy Pelmard (4174) und Fabian Frei (3987) standen von allen Kader-Spielern klar am längsten auf dem Feld. Dass es gerade zwei Innenverteidiger und der Torhüter sind, die diese Statistik anführen, ist nicht verwunderlich. Doch ein Blick auf die Gegentore, die der FCB im Vergleich zu den anderen Teams in der Super League erhalten hat, zeigt, dass dieses defensive Dreieck hervorragend harmoniert und einen grossen Teil dazu beitragen konnte, dass sich der FCB nun auf Platz zwei befindet. Denn keine andere Mannschaft der Super League kassierte weniger Tore als der FC Basel mit seinen 41 Gegentreffern. Nach Frei ist Liam Millar der Nächste in Sachen Einsatzzeit. Doch der Kanadier spielte über 1000 Minuten weniger als der Basler Rekordspieler.