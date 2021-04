400 Spiele für den FCB – Fabian Frei: Jubiläum in der letzten Reihe In seiner 400. Partie für den FC Basel zeigt Fabian Frei, wie wichtig er für das Team ist. Auch wenn er dafür mal wieder als Innenverteidiger aushilft. Tilman Pauls

Mit 400 Einsätzen für den FC Basel befindet sich Fabian Frei unter den grössten Namen der Clubgeschichte. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Fabian Frei befindet sich in illustrer Gesellschaft, das kann man schon so sagen. Seit Samstag steht er in der Liste mit den meisten Einsätzen für den FC Basel ganz knapp hinter Beni Huggel, es fehlt ihm noch ein Spiel. Und danach kommen nur noch fünf Spieler: Erni Maissen, Karli Odermatt, Jörg Stohler, Otto Demarmels und Massimo Ceccaroni.

Die meisten Einsätze für den FC Basel Infos einblenden Massimo Ceccaroni (452 Spiele/4 Tore) Otto Demarmels (446/73) Jörg Stohler (425/72) Karli Odermatt (411/123) Erni Maissen (406/143) Beni Huggel (401/69) Fabian Frei (400/54)

Am Samstag hat Frei gegen den FC Luzern sein 400. Spiel bestritten. Das ist ein aussergewöhnliches Jubiläum, das zeigen die prominenten Namen seiner Tabellennachbarn. Und Frei hat es in einer Zeit dorthin geschafft, in der Profis einem Club meist nicht so lang die Treue halten und weiterziehen, in die grosse weite Fussballwelt.

Frei hat seine Zeit im Ausland bereits hinter sich, zweieinhalb Jahre beim nicht ganz so grossen FSV Mainz 05. Seit Dezember 2017 ist er zurückund hat fast jede Partie bestritten – egal ob unter Raphael Wicky, Marcel Koller oder Ciriaco Sforza. Und an dieser Tatsache dürfte sich auch unter Interimstrainer Patrick Rahmen kaum etwas ändern.

Gegen Luzern stand Frei natürlich in der Startformation, so wie man das erwarten konnte. Doch er spielte dabei eine etwas überraschende Rolle: An der Seite von Timm Klose in der Innenverteidigung. Neu ist das nicht für Frei, er hat schon häufiger dort ausgeholfen. Auch wenn es nicht unbedingt seine Lieblingsposition ist.

«Offiziell wusste ich seit Freitag, dass ich Innenverteidiger spiele – inoffiziell seit Donnerstag», sagte er nach dem Spiel. Patrick Rahmen sei auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könne, die Rolle in der letzten Reihe. «Er hat mir überzeugende Argumente geliefert, also war ich einverstanden.»

Rahmen wollte in Abwesenheit von Eray Cömert die Defensive stärken und die Spielauslösung verbessern. «Hinzu kommt, dass Jasper van der Werff mir zuletzt nicht so griffig erschien», sagte der Trainer, dessen Idee sich trotz drei Gegentoren auszahlte. Frei stand in der Defensive meist richtig und leitete mit seinem weiten Ball in Richtung Valentin Stocker das wichtige 1:1 ein.

Der Vertrag von Frei ist bis zum Sommer 2022 gültig, etwas mehr als eine Saison also. Was darüber hinaus passiert, ist noch nicht bekannt. Aber klar ist jetzt schon, dass der 32-Jährige sich bis dahin in der Einsatzliste weiter nach oben arbeiten wird. Und eine Frage ist durchaus berechtigt: Steht er am Ende vielleicht ganz oben?

