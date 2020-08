FC Basel – Fabian Frei ist «Mister Europacup» Mit seinem Treffer gegen Eintracht Frankfurt unterstreicht der Mittelfeldspieler seine Wichtigkeit für den FCB in der Europa League. Auf ihn wird es auch am Dienstag gegen Donezk ankommen. Tilman Pauls

Nicht nur in den Duellen gegen Eintracht Frankfurt war Fabian Frei der zentrale Akteur beim FC Basel. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Wer hätte dieses Tor sonst schiessen sollen? Arthur Cabral stand so kurz vor dem Abpfiff schon nicht mehr auf dem Rasen, Valentin Stocker auch nicht. Silvan Widmer hatte zwar ein paar gute Chancen, wird aber in erster Linie dafür bezahlt, dass er Gegentore verhindert. Und Kevin Bua, der in der Europa League schon drei Treffer für den FC Basel erzielt hat, sucht bekanntlich gerade einen neuen Arbeitgeber.