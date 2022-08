Das wichtige Tor des FCB-Captains – Fabian Frei, der alte Mann und das Mehr Der Basler Captain erzielt gegen ZSKA Sofia das wichtige 1:0 und zeigt einmal mehr, dass er weiterhin der Mann für die wichtigen Gesten beim FC Basel ist. Tilman Pauls

Der Captain geht voran: Fabian Frei während der Partie gegen ZSKA Sofia am Donnerstag. Foto: Freshfocus

Fabian Frei ist schon in vielen Stadien auf die Knie gegangen. Damals in Liverpool, an der ehrwürdigen Anfield Road, ist er nach seinem Treffer auf die Tribüne zugerutscht. An der White Hart Lane ist er auch in Richtung Eckfahne gelaufen und dann runter auf den Boden. Oder im Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt, auch wenn das im leeren St.-Jakob-Park natürlich längst nicht so emotional war.