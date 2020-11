Fabian Frei, warum hat der FCB in Lugano eine derart bittere Niederlage in letzter Sekunde kassiert?

Man kann simpel feststellen, dass wir in der Nachspielzeit kein Gegentor kassieren dürfen. Aber damit allein wäre es wohl nicht erklärt. Ich finde, wir haben das Spiel vorab in der zweiten Halbzeit gut kontrolliert – mit Ausnahme dieser letzten Szene eben. So, dass wir einen Punkt durchaus verdient hätten. Allerdings muss man festhalten: Auch ein Punkt wäre nicht toll gewesen.