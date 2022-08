FCB-Trainer Alex Frei sieht eine gute Partie, in der er mit der letzten Geste vor dem gegnerischen Tor hadert. Doch er nimmt Spieler wie Sayfallah Ltaief in Schutz.

FCB-Trainer Alex Frei sieht eine gute Partie, in der er mit der letzten Geste vor dem gegnerischen Tor hadert. Doch er nimmt Spieler wie Sayfallah Ltaief in Schutz.

Zu Beginn, da gibt Alex Frei seinem Kontrahenten Recht: «Ich sehe das wie Raphael Wicky: Beide Mannschaften könnten gewinnen, haben genügend gute Chancen – und es wäre auch locker ein 2:2 statt eines 0:0 denkbar», sagt der Trainer des FC Basel. Dann erinnert er an die Nachspielzeit und an Sayfallah Ltaiefs Grosschance. «Das wäre der Lucky Punch gewesen, der das Spiel hätte entscheiden können – und der uns gut getan hätte.»

Alex Frei, geben Sie mir Recht, wenn ich sage: Der Stürmer Alex Frei hätte eine Chance, wie sie sich Ltaief in der Nachspielzeit präsentierte, in neun von zehn Fällen reingemacht?

Ich würde Ihnen Recht geben, wenn Sie zehn von zehn Fällen gesagt hätten (grinst). Im Ernst: Natürlich ist das eine Top-Chance. Aber man darf eines nicht vergessen: Ltaief ist ein Spieler, der noch vor einem halben Jahr in der Challenge League in der zweiten Reihe stand. Nun spielt er plötzlich vor 26 000 Zuschauer in einer Partie von nationalem Interesse – und kommt zu dieser Gelegenheit, das Siegtor zu schiessen. Das ist nichts, was er zuvor schon erlebt hat oder weiss, wie er damit umgehen muss.