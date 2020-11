«La Colline» in Arlesheim – Experten zerreissen die Stellungnahme ans Bafu in der Luft Zwei neue Gutachten stellen der Gemeinde Arlesheim und dem Kanton Verfahren um die Überbauung «La Colline» ein schlechtes Zeugnis aus. Daniel Aenishänslin

Überbauung «La Colline» in Arlesheim: Die Bagger waren schon auf dem Platz, da verhängte das Bundesgericht den Baustopp, der mittlerweile nicht mehr gilt. Foto: Pino Covino

«Eingangs möchten wir in aller Deutlichkeit unser Befremden über das rechtsstaatlich fragwürdige Vorgehen des genannten Vereins ausdrücken», schreibt Markus Plattner, Leiter Natur und Landschaft am Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in Sissach, in einer Stellungnahme an das Bundesamt für Umwelt (Bafu). Gemeint ist der Verein Initiative Natur- und Kulturraum Dornach-Arlesheim (IDA), der durch Helvetia Nostra vor dem Bundesgericht dafür streitet, dass das Bauprojekt «La Colline» in Arlesheim erst realisiert wird, wenn der Schutz der Natur garantiert werden könne. Der Baustopp ist vom Bundesgericht inzwischen wieder aufgehoben worden. Die Bauphase bricht an.

Kanton, Gemeinde und Bauherrschaft stellen sich auf den Standpunkt, der Quartierplan sei genehmigt. Das ist korrekt. Die Naturschützer wenden jedoch ein, er hätte gar nicht genehmigt werden dürfen. Zwei renommierte Biologen unterstützen diese Haltung nun mit je einem Gutachten. Der eine ist Markus Ritter, ehemaliger Basler Grossratspräsident und Co-Autor des Basler Naturatlas. Er schrieb zuhanden der Gemeinde Arlesheim in den Achtzigerjahren ein umfassendes interdisziplinäres Gutachten. Deshalb ist Ritter mit den örtlichen Verhältnissen vertraut. Ein weiteres Gutachten von Daniel Knecht liegt seit längerem vor. In Auftrag gegeben wurden die Gutachten von IDA.

Kopfschütteln über Aussage zu Quellen

Ritter verweist etwa auf den Artikel 14 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz oder auf den Paragrafen 13e des Zonenreglements Siedlung der Gemeinde Arlesheim. Über die Naturschutzzonen Schwinbach und Bruggweg ist da zu lesen: «Unzulässig sind insbesondere: Be- und Entwässerungen, wenn dadurch der charakteristische Pflanzenbestand beeinträchtigt wird.» Nico Buschauer, Mediensprecher der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), hält fest: «Im Quartierplanperimeter gibt es keine Quellen und keine Naturschutzzone.» Hinter der Stellungnahme Plattners könne die BUD stehen, denn sie sei mit deren Fachleuten abgesprochen.

Genau die Äusserung Markus Plattners über die Quellen («im Areal des bewilligten Projektes befinden sich keine Quellen») löst unter den Gutachtern Kopfschütteln aus. Dazu ist im zweiten Gutachten von Michael Zemp, bis September 2015 Leiter der Kantonalen Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz Basel-Stadt, zu lesen: «Die defensive Berufung darauf, weder in den kommunalen Zonenvorschriften zur kommunalen Naturschutzzone N1 ‹Schwinbach› noch im Naturinventar der Gemeinde Arlesheim seien Quellen beschrieben, weist erstens auf die mangelnde Ortkenntnis der Fachstelle hin, zweitens auf Fehlinterpretation der Grundlagen.» Zudem sind Quellen auf Geoview.bl.ch vermerkt. Markus Ritter kommt zum Schluss: «Die Stellungnahme erfüllt die Qualität eines soliden Fachgutachtens nicht.» Etwa auch, weil 40 bemerkenswerte Arten, darunter zwölf in einer Roten Liste aufgeführt, nicht erwähnt werden.

Dass ein Eingriff in Wasserströme erfolgt, stellt auch die Steiner AG als Bauherrin nicht infrage. Kommunikationschef Andreas Gurtner sprach bereits am 28. August von einer «komplexen geologischen Situation». Schon früh habe die Steiner AG umfassende geologisch-geotechnische sowie hydrogeologische Untersuchungen in Auftrag gegeben. «Die Hangwasserverhältnisse werden seit mehreren Jahren durch einen unabhängigen Fachexperten permanent überwacht und sind lückenlos dokumentiert», so Gurtner damals. Das werde während der gesamten Bauphase weitergeführt. «Den geologisch-geotechnischen und hydrogeologischen Verhältnissen wird beim technischen Gebäudekonzept vollumfänglich Rechnung getragen.»

«Politisch-planerische Rücksichtnahme»

Michael Zemp schreibt: «Es ist davon auszugehen, dass ein Augenschein durch die Behörde, der die nötige Klarheit erbracht hätte, entweder gar nicht stattfand oder allenfalls rudimentär.» Nicht anders argumentiert Markus Ritter. Er nennt die Aussage der Fachstelle an das Bafu «irreführend». Mit fachlich geübtem Blick sei der Sachverhalt «ohne weiteres» ersichtlich, so Zemp weiter. Weder für den Quartierplan noch für die Baubewilligung sei dieser Umstand erfasst oder einbezogen worden.

Michael Zemps Fazit: «Sowohl die Gemeinde Arlesheim als auch der Kanton Basel-Landschaft operierten und verfügten aufgrund ungenügender fachlicher Grundlagen.» Der vorliegende Fall sei in seiner Relevanz «offensichtlich» und als «Routinefall ohne Brisanz» behandelt worden. Voraussetzung sei, dass der Zuströmbereich der Quellen vollumfänglich und langfristig intakt bleibe. Die Vermutung «politisch-planerischer Rücksichtnahme» lasse sich aus seiner Sicht «nicht von der Hand weisen».