In den vergangenen Jahren fanden die Klimacamps meist im Horburgpark statt, in unmittelbarer Nähe zu Basels Chemieriesen. Auch in diesem Jahr hat man sich wieder für eine solche Nachbarschaft entschieden, allerdings auf der anderen Rheinseite, auf der Voltamatte. Die entsprechende Info zum Standort wurde erst gestern und absichtlich kurzfristig publik, ziviler Ungehorsam ist Teil des Konzepts dieser Veranstaltung.

Das Bau- und Verkehrsdepartement erklärt auf Anfrage, man habe am Freitagmorgen vom Camp auf der Voltamatte erfahren und werde die weitere Entwicklung genau beobachten. Auch die Stadtgärtnerei war bereits vor Ort, um die Aktivistinnen und Aktivisten über den Umgang mit einer Parkanlage zu instruieren und auf mögliche Probleme hinzuweisen.

Dass die Verantwortlichen mit Besuch von der Polizei rechnen, sieht man auf ihrer Website. Dort wird ausführlich auf die rechtlichen Möglichkeiten im Falle eines Polizeikontaktes hingewiesen. Doch so weit wird es vermutlich gar nicht kommen, denn auf Konfrontation hat auf der Voltamatte niemand Lust.

Vielmehr wird man freundlich empfangen und mit Informationen jeglicher Art zu Sinn und Zweck und den zahlreichen Veranstaltungen gefüttert, die in den kommenden Tagen stattfinden. Dabei zeigt Clara Klein, die Kommunikationsverantwortliche des Camps, auf eine grosse Wiesenfläche, die absichtlich leer gelassen wurde, damit auch die Anwohnerinnen und Anwohner, die inzwischen durch eine Flyeraktion über die Aktivitäten informiert wurden, nach wie vor ihren Ort für Spiel und Erholung haben, und verweist auch auf die öffentliche Küche, die eben ihr erstes Mittagessen verteilt und wo Passanten, Interessierte und Aktive jederzeit willkommen sind.

Zu sehen ist auch eine kleine Zeltstadt, wo die Aktivsten übernachten, eine Bühne für Veranstaltungen, Gemeinschaftszelte und eine Toilettenanlage für hygienische Fragen.

Hochgesteckte Ziele

Doch was wollen die Aktivsten eigentlich mit ihrem Anlass? Auf der Website Climatejustice.ch erfährt man Genaueres. Der globale Norden und die Konzerne profitierten von der Ausbeutung von Menschen und Ökosystemen und befeuerten die Klimakrise. Folge davon seien zunehmende Umweltkatastrophen und Konflikte, welche Millionen von Menschen zur Flucht zwängen. Überlebende erwarteten meist menschenfeindliche Asylprozesse und strukturelle Isolation.

Das Camp stehe für Klimagerechtigkeit und Bewegungsfreiheit für alle. Wer das Programm studiert, findet verschiedene Anlässe, Vorträge, Podiumsdiskussionen und Aktionen, die äusserst anspruchsvoll erscheinen: «Krise in Peru: Wie neokoloniale Ausbeutungsstrukturen den Rassismus in Peru anheizen und was die Schweiz damit zu tun hat» oder «Klimakatastrophe und Migration als Folgen anhaltender kolonialer Ausbeutung – und die Schweiz macht mit». Das klingt anspruchsvoll, und man fragt sich, wer hinter dieser Bewegung steht und an wen sich das reichhaltige Programm richtet.

Neben Studenten und Klimaaktivsten seien auch Einzelpersonen vertreten, die sich für soziale, klimatechnische und politische Fragen interessierten. Man wolle sich gegenseitig austauschen, sich selbst weiterbilden, aber auch eine Plattform für die Öffentlichkeit bieten und überdies auf der Voltamatte in einer hierarchielosen Struktur leben, «in der Welt, wie wir gern in Zukunft leben würden», so Clara Klein.

Finanziert wird das Camp über Crowdfunding, diverse Stiftungen und Einzelpersonen. Solche Mittel ermöglichen es den Aktivisten, die Stadt für entstandene Schäden partiell zu entschädigen. Man staunt über so viel Engagement.

