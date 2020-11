Wenig schmeichelhaftes Ranking – Expats halten Basler für unfreundlich Eine Umfrage unter Expats aus aller Welt zeigt: Sie schätzen Basel wegen der Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen. So richtig gerne haben sie die Stadt am Rheinknie aber nicht. Alexander Müller

Basel hat es in einer Umfrage in der Kategorie Lebensqualität in die Top 15 weltweit geschafft. In einigen Kategorien schneidet die Stadt jedoch nicht so gut ab. Foto: Nicole Pont

Basel ist unter ausländischen Fachkräften laut einer Umfrage des Münchner Beratungsunternehmens Internations die beliebteste Schweizer Stadt. Gefolgt von Lausanne, Zürich und Genf. Weltweit teilen sich Valencia, Alicante und Lissabon das Podest. Weltweit reicht es für die Stadt am Rheinknie jedoch nur für einen Platz im Mittelfeld.

Konkret belegt Basel weltweit gesehen den 24. von insgesamt 66 vergebenen Rängen. Lausanne folgt auf Platz 28, Zürich auf Platz 37 und Genf auf Platz 48. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten «Expat City Ranking 2020» von Internations hervor. Während es Lausanne, Zürich und Basel in der Kategorie Lebensqualität in die Top 15 weltweit geschafft hätten, hinke Genf mit Rang 28 in dieser Kategorie hinterher.

Basel hatte in allen Kategorien und insbesondere in der Kategorie Arbeiten in der Stadt am besten abgeschlossen und sich damit den ersten Rang unter den Schweizer Städten gesichert. Basel wird in Sachen Sicherheit in den Top fünf aller Städte weltweit gesehen. Spitzenreiter in dieser Kategorie sei Lausanne, vor Singapur, Muscat und Luxemburg. Besonders positiv wurde Basel zudem bei Faktoren wie Jobsicherheit und Karrieremöglichkeiten bewertet. Mittelmässig schneidet Basel hingegen bei der Work-Life-Balance (Rang 30) und dem Thema Wohnen (34) ab. Bei den Lebenshaltungskosten reichte es sogar nur für Rang 45.

Lieber Peking als Basel

In einigen Kategorien rund um das Thema «sich niederlassen» ist Basel jedoch aus Sicht der Expats fast das Schlusslicht unter den 66 untersuchten Städten weltweit. In punkto Freundlichkeit der lokalen Bevölkerung wird die Stadt am Rheinknie nur auf Rang 54 gesehen. Besser abgeschnitten haben unter anderem Städte wie Nairobi, Abu Dhabi oder Peking. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist Muscat, die Hauptstadt Omans. Nicht besser sieht es bezüglich Freunde finden und sich willkommen fühlen aus: In beiden Kategorien landet Basel in den Flop 10. Immerhin tröstlich: In beiden Listen hat Zürich noch ein bisschen schlechter abgeschnitten.

Im weltweiten Ranking konnte sich Valencia vor Alicante und Lissabon den ersten Platz sichern. Auf den hintersten Rängen finden sich Metropolen wie Rom, Paris, Johannesburg oder Hongkong. Als schlechteste Stadt weltweit bewerteten die befragten Expats Salmiya in Kuwait.