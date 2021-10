Zoff in Basler Bar – Exil-Kubaner protestieren wegen Che-Guevara-Bild Für jene, die das kubanische Regime am eigenen Leib erlebt haben, hat der übergrosse Che Guevara in einer Basler Bar etwas Verstörendes. Doch der Barbesitzer glorifiziert die Ikone der Linken und will das Bild nicht entfernen. Mischa Hauswirth , Andrea Schuhmacher

In der Cuba Bar in der Steinenvorstadt prangt ein künstlerisch abgewandeltes Porträtbild von Che Guevara. Der Verein Demokratie für Cuba kritisiert die Zurschaustellung einer Galionsfigur des totalitären kubanischen Systems. Foto: Nicole Pont

Das Bild, das einen grossspurigen Che Guevara zeigt, mit Zigarre und skeptischem Blick, hängt im Grossformat in der Cuba Bar an der Steinentorstrasse in Basel. Es ist eine künstlerische Verarbeitung des legendären Fotos, das der Schweizer Fotograf René Burri geschossen hat.

Wer sich nicht mit dem argentinischen Revolutionär oder der jüngeren kubanischen Geschichte befasst, findet an dem bekannten Bild vermutlich nichts Stossendes – anders die Asociación Democracia para Cuba, auf Deutsch Verein Demokratie für Cuba (VDC). «Wir halten ein solches Bild für unangemessen, weil es eine Vision vermittelt, die viele Kubaner nicht mit dem Namen unseres Landes in Verbindung gebracht sehen wollen», schreibt der VDC und verlangt vom Barbesitzer Samuel Güven, das Bild abzuhängen. Aus Rücksicht auf die verletzten Gefühle von Exil-Kubanern und Opfern des Regimes.