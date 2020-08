Mutmasslicher Mörder vor Gericht – Exekution im Steinbruch Laufen Ein Streit zwischen zwei Hanfproduzenten führte vor drei Jahren zum tödlichen Eklat. Ein 34-jähriger Mann wurde kaltblütig erschossen. Alexander Müller

Der Tatort: Vor der Liegenschaft im Steinbruch wurde der 34-Jährige erschossen. Foto: Serkan Abrecht

Drei Möglichkeiten zog Anton Zuber* in Betracht, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien: Suizid, Flucht ins Ausland oder die Tötung von Nick Schwendener*. Am 21. August 2017 wählte Zuber die dritte Option. Er fuhr zu seinem Wohnort im Steinbruch von Laufen, holte seine Beretta, lud sie mit acht Patronen und suchte dann seine Familie im Kanton Jura auf, um noch ein letztes Mal seine Söhne zu sehen. Danach machte sich der heute 58-Jährige auf den Weg zurück zum Steinbruch. Auf dem Rückweg hielt er auf einem Feldweg an. An diesem Punkt hätte sich die nachfolgende Geschichte noch dramatisch ändern können: Zuber holte nämlich die Waffe hervor und hielt sie sich selbst an den Kopf, heisst es in der Anklageschrift der Baselbieter Staatsanwalt. Doch dann änderte er seine Meinung, schoss einmal in den Boden und fuhr zum Steinbruch, «entschlossen, Nick Schwendener zu töten, sobald dieser dort auftaucht».

Als sein Opfer am Vormittag eintraf, ist Zuber laut Anklageschrift wortlos auf den 34-Jährigen zugegangen, hat die Waffe gezogen und entsichert und aus einer Distanz von zwei bis drei Metern auf die Brust von Schwendener gezielt. Dann drückte er ab.

Expansion stiess auf Widerstand

Der Tat vorausgegangen ist ein heftiger Streit zwischen den beiden Männern. Die beiden betrieben seit Mai jenes Jahres eine Hanf-Indooranlage in der unteren Etage der Liegenschaft im ehemaligen Laufner Steinbruch. Zuber war für den Aufbau und den Betrieb der Anlage verantwortlich, während Schwendener die finanziellen Mittel besorgte. Doch diese Partnerschaft lief offenbar schnell aus dem Ruder. Zuber fühlte sich immer mehr unter Druck gesetzt und bedroht von seinem Compagnon. Dieser wollte das Geschäft ausbauen und die Anlage vergrössern. Er forderte von Zuber, auch den oberen Teil der Liegenschaft für den Hanfanbau zu nutzen. Diesen Bereich wollte der damals 55-Jährige aber für sich selbst nutzen und zu seinem eigenen Wohnraum umbauen. Am Tag vor Schwendeners Ableben kams zum grossen Streit: Der 34-Jährige drohte seinem Geschäftspartner damit, dass er den Erlös des Drogenverkaufs vollständig selbst behalten werde. Die Räumung der oberen Etage werde er am Folgetag ebenfalls gleich selbst vornehmen. Doch dazu ist er nicht mehr gekommen, weil Zuber auf ihn gewartet hatte.

Am Montag muss sich der mutmassliche Mörder Zuber vor dem Basler Strafgericht erklären. Neben der Mordanklage wird sich der Beschuldigte wegen weiterer Delikte verantworten müssen. Die rund 250 Hanfpflanzen, die die beiden Geschäftspartner im Steinbruch kultivierten, hatten einen THC-Gehalt zwischen 1,6 und 5,6 Prozent. Zuber und Schwendener erhofften sich eine Ernte von drei bis fünf Kilogramm Marihuana, die ihnen rund 4500 Franken pro Kilogramm eingebracht hätte. Zuber fungierte zudem als Strohmann für die Miete einer Liegenschaft in Niederdorf, wo ebenfalls eine kleine Hanfanlage von einem Dritten betrieben wurde. Zuber und Schwenderer stiegen später in diese Liegenschaft ein und nahmen alle Hanfpflanzen mit. Zusätzlich wurden bei Zuber Waffen und Patronen aller Art gefunden, für die er keine Bewilligung hatte.