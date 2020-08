Im Alter von 87 Jahren – Ex-Nati-Trainer Paul Wolfisberg ist verstorben Der frühere Nationalmannschafts-Trainer Paul Wolfisberg ist tot. Der Luzerner prägte den Schweizer Fussball über Jahre hinweg. Nils Hänggi

Wolfisberg verstarb im Alter von 87 Jahren. Foto: Keystone

Paul Wolfisberg ist tot. Im Alter von 87 Jahren ist der Luzerner in seiner Wohngemeinde in Horw verstorben. Angehörige aus dem näheren Umfeld bestätigten eine entsprechende Meldung der «Luzerner Zeitung». Die genaue Todesursache ist nicht bekannt gegeben worden. Gemäss Berichten müsse Wolfisberg allerdings einen Schwächeanfall erlitten haben und sei beim Besuch in einem Café verstorben.

Unter Paul Wolfisberg als Trainer gelangen der Schweizer Nati etliche Erfolgserlebnisse. So stand er zwischen 1981 und 1985 für 43 Spiele als Trainer an der Seitenlinie. 1989 war er für eine kurze Zeit Interimstrainer. Unvergessen bleibt beispielsweise der 2:1-Sieg gegen England, dem Mutterland des Fussballs. Oder auch der 1:0-Auswärtssieg 1982 gegen den frischgebackenen Weltmeister Italien.

Als Spieler stand er beim FC Luzern und dem FC Besa Biel unter Vertrag. Die Luzerner führte Wolfisberg gar als Captain zum Cup-Titel. 1979 kehrte er als Trainer zum FCL zurück und schaffte den Aufstieg in die Nationalliga A.