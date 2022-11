Reaktion auf Kandidatur von Eva Herzog – Ex-Regierungsrat Wessels: «Sie politisiert mit Lust und Hingabe» Elf Jahre hat Hans-Peter Wessels in Basel mit der neuen Bundesratskandidatin Eva Herzog zusammengearbeitet. Vor den Medien ist er voll des Lobes für die 60-Jährige.

«Herzog ist eine überzeugte Teamplayerin», sagt Hans-Peter Wessels über die SP-Politikerin. Fotos: Franziska Rothenbuehler (l.)/ Dominik Plüss (r.)

Heute Morgen hat die Basler Ständerätin Eva Herzog ihre Bundesratskandidatur bekannt gegeben. Einer der Herzog gut kennt und über viele Jahre mit ihr zusammengearbeitet hat, ist ihr ehemaliger Basler SP-Regierungskollege Hans-Peter Wessels. Elf Jahre waren es insgesamt. «Da lernt man sich sehr gut kennen», sagte er am Donnerstag vor den Medien in Bern. An Herzog beeindruckten ihn zwei Dinge. «Sie politisiert mit enorm viel Lust und Hingabe, arbeitet sich akribisch in die Dossiers ein und bringt unbändigen Gestaltungswillen mit.» Und sie sei hartnäckig.

Wessels lobte Herzog auch als «überzeugte Teamplayerin». Sie könne sich gut einfühlen und habe die Gabe, politische Kontrahenten an einen Tisch zu bringen und breit abgestützte Lösungen zu finden.

Ihr Wirken habe dem Kanton ausserordentlich viel gebracht, fügte Wessels an. Als Herzog die Finanzdirektion übernommen habe, sei der Kanton hoch verschuldet und öffentliche Pensionskasse in Schieflage gewesen. Heute sei der Kanton finanziell kerngesund.

«Würde Vertrauen im Nu erobern»

Lisa Mathys, Co-Präsidentin der Baselstädter SP, erinnerte an Herzogs Wahlresultate in ihrem Kanton. Sie verdeutlichten den grossen Respekt und das sehr grosse Vertrauen, das Herzog in der Bevölkerung habe. «Sie würde es sich auch als Bundesrätin im Nu erobern», sagte Mathys.

«Eva war mir ein grosses Vorbild», sagt Lisa Mathys, Co-Präsidentin der Basler SP. Foto: Nicole Pont

Sie erinnerte an der Medienkonferenz an einen Auftritt Herzogs im SP-Wahlforum, zusammen mit ihrem damals noch kleinen Sohn. «Dieses Bild machte mir Mut, dass Politik und Familie zusammengehen» sagte Mathys. «Eva war mir in dieser Hinsicht immer ein starkes Vorbild.»

SDA/Julia Gisi

Fehler gefunden?Jetzt melden.