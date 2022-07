Fall George Floyd – Ex-Polizist erneut zu langjähriger Haft verurteilt Ein Gericht in den USA hat den früheren Polizisten Derek Chauvin wegen der Verletzung der Bürgerrechte des von ihm getöteten Schwarzen George Floyd zu 21 Jahren Haft verurteilt.

Menschen demonstrieren nach der Tötung von George Floyd in Minneapolis, Minnesota, gegen Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. (20. April 2021) Foto: Erik S. Lesser (Keystone)

Der wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bereits eine langjährige Gefängnisstrafe absitzende Ex-Polizist Derek Chauvin ist in einem separaten Bundesverfahren zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil fiel am Donnerstag in Saint Paul, nachdem sich der Angeklagte in dem Prozess schuldig bekannt hatte, Floyds Bürgerrechte verletzt zu haben. Der qualvolle Tod des um Luft ringenden George Floyd hatte 2020 weltweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst.

Der weisse US-Polizist hatte dem wegen Falschgeldvorwürfen festgenommenen und mit Handschellen gefesselten Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-jährige Schwarze wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr.

Floyds auf einem Handyvideo festgehaltener qualvoller Tod sorgte international für Empörung und löste landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Floyds Klage «I can’t breathe» – «Ich kann nicht atmen» oder «Ich bekomme keine Luft» – ging um die Welt und wurde zu einem Motto der Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter.

Abo Online-Special: Rassismus in der Schweiz «Die Debatten werden teilweise sehr aggressiv geführt» Abo Polizeigewalt in den USA Und plötzlich brodelt es noch stärker Abo Kommentar zu «Black Lives Matter» Die furchtbare Realität Im Juni 2021 wurde Chauvin in Minnesota wegen Mordes zweiten Grades zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Parallel zur Justiz des Bundesstaates hatte auch die Bundesjustiz Anklage gegen Chauvin erhoben, wie es in den USA möglich ist. Sie warf dem Ex-Polizisten vor, Floyds in der Verfassung verankertes Recht verletzt zu haben, keine «unverhältnismässige Gewalt durch einen Polizisten» erleiden zu müssen. Dessen bekannte sich Chauvin schuldig – nun fiel das Urteil auch in diesem Verfahren. Die beiden Gefängnisstrafen können nach US-Recht zeitgleich abgesessen werden.

AFP/SDA/aru

