Thomas Gubler

Das Baselbieter Kantonsgericht hat am Donnerstagabend einen 65-jährigen Ex-Polizisten der Schändung einer ehemaligen Berufskollegin, der mehrfachen Nötigung und der falschen Anschuldigung schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt und einer ebenfalls bedingten Geldstrafe von 180 Tagen à 80 Franken verurteilt. Der vollumfängliche Freispruch der ersten Instanz vom 31. August 2021 ist damit aufgehoben. Der Beschuldigte, auf welchen zudem Kosten von mehreren Zehntausend Franken zukommen, verliess unmittelbar nach Verkündung des Strafmasses und noch vor der Begründung des Urteils unerlaubterweise den Gerichtssaal – angeblich wegen Herzbeschwerden.

Anders als die erste Instanz hat das Kantonsgericht unter Präsident Dieter Eglin den Aussagen der Privatklägerin, einer Polizistin muslimischen Glaubens, weitgehend Glauben geschenkt. «Die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Beschuldigten tendiert dagegen gegen null», sagte der Gerichtspräsident in der Begründung des abweichenden Urteils. In zahlreichen Punkten habe dieser vor Gericht klar die Unwahrheit gesagt.

Komplexe Beziehung

Dem Fall zugrunde lag eine ziemlich komplexe Liebesbeziehung zwischen dem Ex-Polizisten des Basler Polizeikorps und einer 25 Jahre jüngeren Polizistin. Komplex nicht nur deshalb, weil der Beschuldigte verheiratet war, sondern auch weil eine solche Verbindung mit den religiösen Wertvorstellungen der beziehungsunerfahrenen, gläubigen Muslimin nicht vereinbar war. Die Wahrheitsfindung war daher für das Gericht alles andere als einfach.

Im Zeitraum zwischen 2014 und 2016, als der Beschuldigte bereits nicht mehr im Polizeidienst war, soll dieser die ehemalige Berufskollegin mehrfach sexuell genötigt, geschändet und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Als Beweismittel stand den Ermittlungsbehörden und den Gerichten vor allem ein schier unendlicher Chatverkehr zwischen den beiden zur Verfügung.

Der Angeklagte bestritt vor dem Kantonsgericht – wie schon vor dem Strafgericht – alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er habe seine Kollegin – er sprach nicht von einer Liebesbeziehung, sondern lediglich von einem kollegial-freundschaftlichen Verhältnis – nie nackt gesehen. Auch sei er nach einem Herzinfarkt im Jahr 2013 impotent gewesen. Der Chatverkehr beziehungsweise die Sprachnachrichten des Beschuldigten widersprachen diesen Darstellungen jedoch in mehreren Punkten. Zu den einzelnen Vorwürfen wollte er sich im Übrigen nicht mehr äussern und verwies entweder auf bereits Gesagtes oder verweigerte die Aussage.

Aufgrund hartnäckigen Nachfragens seitens des Gerichtspräsidenten verwickelte sich der Beschuldigte dann aber doch in zahlreiche Widersprüche. Insbesondere in einem Hauptpunkt der Anklage, der Schändung in einem Hotelzimmer, sah das Gericht in den Aussagen kaum mehr als Schutzbehauptungen.

Schuldig in drei Punkten

Schliesslich wurde der Beschuldigte in drei Punkten schuldig und in vier Punkten freigesprochen. Freisprüche erfolgten immer dann, wenn sich die Anklage einzig auf die Aussagen der Klägerin – ohne weitere Indizien – stützen konnte. Auch wenn die Aussagen des Opfers grundsätzlich glaubhaft seien, «können gleichwohl nicht alle für bare Münze genommen werden», sagte Dieter Eglin.

Schliesslich konnte sich der Gerichtspräsident eine Rüge an die Adresse der Staatsanwaltschaft nicht verkneifen. «Das Verfahren stand von Anfang an unter einem ungünstigen Stern», sagte er. Die Staatsanwaltschaft, welche den Fall ursprünglich gar nicht erst an die Hand nehmen wollte, hatte sich nämlich, wie die Verteidigung, für die Bestätigung des Freispruchs ausgesprochen. Dies sei, so Eglin, nicht nachvollziehbar. «Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren lustlos durchgeführt.»

